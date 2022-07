Het was lang onzeker, maar de organisatie bevestigt dan toch de komst van de Red Hot Chili Peppers. Daarmee is het belangrijkste eigenlijk al verteld, maar terwijl we op de headliner wachten, houden we u in deze liveblog graag op de hoogte van het verdere reilen en zeilen op de wei van Werchter. Zo knalde Joost, samen met Acid en Walter Grootaers (!), uit de startblokken en werd High Hi genekt door een gesprongen plon.

