Het was lang onzeker, maar de organisatie bevestigt dan toch de komst van The Red Hot Chili Peppers. Maar eerst is er nog tijd voor een terugblik op dag 3: Måneskin kwam, zag en overwon, Phoebe Bridgers kroonde zich tot koningin van de dag en één van de zangers van Goldband brak z’n enkel. Mis verder niets van het festival in onze liveblog.

