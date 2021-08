‘Romantic Images’ van Molly Burch is een collectie kleffe eightiespop

De Texaanse singer-songwriter Molly Burch bewees op haar eerste twee platen dat ze een prima jazzballade kan schrijven én zingen (check ‘To the Boys’ en ‘Please Be Mine’), maar pop was te hoog gegrepen: singles ‘Took a Minute’ en ‘Emotion’ zijn simpelweg irritant, met kleffe discoproductie en eindeloos herhaalde standaardzinnen als ‘This is my love song to ya, baby’. Stop-en-startpianolied ‘Control’ vertoont nog enige ambitie, maar ‘Easy’ is een mislukte kopie van ‘Drive’ van The Cars. Zelfs Burch’ doorrookte stem kan de saaiheid van deze collectie eightiespop niet verdoezelen.