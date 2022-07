Roméo Elvis: ‘Wat er met dat meisje is gebeurd, kon alleen omdat er iets scheelde met mijn gedrag. Mijn ego was te groot geworden’

Amper drie jaar zijn gepasseerd tussen de vorige en de nieuwe plaat van Roméo Elvis (29), maar in die tijd is heel wat gebeurd. Er was uiteraard dat pandemietje, en in september 2020 werd de rapper op Instagram door een Brussels meisje beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elvis gaf zijn fout toe, bood uitgebreid zijn excuses aan, maar is nog lang niet van het voorval verlost. ‘Het was tijd om mezelf ter discussie te stellen,’ zegt hij voor hij met ‘Tout peut arriver’ naar Dour trekt.

Roméo Elvis is de zoon van actrice en radiopresentatrice Laurence Bibot en Serge Van Laeken alias Marka, de bassist van de legendarische Brusselse popgroep Allez Allez. Zijn vrouw Lena Simonne is een Frans fotomodel, en zijn zus – dat weet u vast – is Angèle.

Voor ‘Tout Peut Arriver’ zat hij voor het eerst zelf achter de knoppen, bijgestaan door zijn vaste kompanen Todiefor, Vladimir Cauchemar, Myd, Vynk en JeanJass, die ik vanochtend nog zag toen ik een broek wilde kopen (waarover later meer). Ik ontmoet Elvis (nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen zeggen) in L’Usine, een upscale fitnesszaak in Brussel waar het gebruik van massagepistolen opvalt. Het is de week nadat zijn geliefde Liverpool de Champions League-finale heeft verloren van Real Madrid.

HUMO Kom je hier trainen?

ROMÉO ELVIS «Ja, sinds 2018. Veel cardio, als voorbereiding op het podium. Achteraf werk ik telkens nog wat aan mijn lichaam. Ik heb al vier jaar dezelfde coach. Hij heeft me hier uitgenodigd, en het beviel me zeer.»

HUMO Gebruik jij het massagepistool ook?

ELVIS «Tuurlijk. Mijn vrouw vooral, tijdens onze speciale massageavonden (lacht).»

HUMO Heeft Real Madrid verdiend gewonnen, vorige week?

ELVIS «Vind ik wel. Ze waren gewoon beter.»

HUMO Overweeg je nu om een truitje van Thibaut Courtois te kopen?

ELVIS «Dan toch eentje van de Rode Duivels (lacht).»

HUMO Hoe ben je supporter van Liverpool geworden?

ELVIS «In 2005, door de legendarische finale tegen AC Milan in Istanbul. Voor rust lag Liverpool 3-0 achter, maar uiteindelijk wonnen ze na penalty’s. Mijn vader had me na de tweede helft naar bed gestuurd: ‘De match is gespeeld.’»

HUMO Ik heb foto’s gezien waarop je een jasje van Juventus draagt.

ELVIS «Als het heel mooi is, durf ik weleens iets van een andere club te dragen. Behalve van Manchester City, Chelsea of Manchester United. Mijn hart ligt bij Liverpool, en dichter bij huis: bij RWDM. Ik ga geregeld naar het stadion.»

HUMO Op Les Ardentes stond je ooit in een truitje van Standard. Speciaal voor het Luikse publiek?

ELVIS «Ja. En om Anderlecht te provoceren. Het is niet omdat je uit Brussel komt, dat je automatisch voor Anderlecht bent, hè.

»In Molenbeek heeft dat truitje van Standard me wel problemen opgeleverd: ‘Je bent geen echte supporter.’ Als kind ben ik een paar keer met mijn vader naar Standard gaan kijken. De sfeer op Sclessin is indrukwekkend.»

HUMO Je voetbalt zelf ook. In oktober vorig jaar heb je nog meegespeeld in een wedstrijd voor Unicef, met ex-spelers van Olympique Marseille.

ELVIS «Een liefdadigheidswedstrijd in het Stade Vélodrome, met een indrukwekkende ploeg: Daniel Van Buyten, Jean-Pierre Papin, Éric Abidal, Sidney Govou, Louis Saha…»

HUMO Heb je gescoord?

ELVIS «Nee. Ik heb wel een assist gegeven, of toch een semiassist. Ik trapte op doel, de keeper weerde de bal af, en Louis Saha trapte hem binnen. Een assist aan een ex-speler van Manchester United: hou dat maar een beetje stil (lacht).

»Achteraf stond ik onder de douche met Jens Lehmann, Ludovic Giuly, Ricardo Carvalho, Louis Saha… Dat was misschien nog het onwezenlijkste moment van de dag.»

HUMO Je hoeft er wellicht niet van te dromen om ooit met Jay-Z onder de douche te staan.

ELVIS (lacht) «Nee, maar misschien moet ik hem uitnodigen voor de volgende match.»

HUMO Heb je als kind een carrière als voetballer overwogen?

ELVIS «Nee, als kind speelde ik heel slecht. Pas rond mijn 15de ben ik een beetje goed geworden. Ik speel nu in een amateurploegje, we hebben dit jaar de play-offs gehaald.»

HUMO Zelfs in de amateurreeksen zijn er play-offs?

ELVIS «Ja, hoor. Het niveau is niet slecht. We hebben een goed seizoen gespeeld. Zelf heb ik de play-offs gemist: de voorbije winter ben ik geblesseerd geraakt, en met het oog op de tour heb ik veiligheidshalve niet opnieuw aangepikt. Met een gebroken been kan ik het podium niet op.»

HUMO Axl Rose heeft het gedaan.

ELVIS «En effet. Maar ik ben Axl Rose niet.»

DE DEAL MET PA

HUMO En zo zijn we bij de muziek beland. ‘TPA’, de eerste single van ‘Tout peut arriver’, is meer dan een jaar geleden al verschenen. Dat is raar.

ELVIS «Een jaar geleden had ik een volledige plaat klaar: hij zou net voor de festivals uitkomen. Maar ik vóélde het niet. Hij was goed, vond ik, maar hij leek te veel op ‘Chocolat’ uit 2019 – meer van hetzelfde, met dezelfde beatmakers en dezelfde thema’s.

»Ik ben toen met Max gaan praten, mijn manager. Hij zei: ‘Dan begin je toch gewoon opnieuw!’ Ik heb het geluk dat ik omringd ben door mensen die het goed met me voor hebben, en niet alles in functie van geld zien. Toen ik het in mijn omgeving vertelde, zei iedereen: ‘Oef, we wisten niet goed hoe we het je moesten zeggen…’ Ze vonden allemaal dat ik beter kon.

»Mijn vader had me speciaal uitgenodigd om te gaan eten in een brasserie. Hij vroeg me wat ik zelf van mijn plaat vond, en toen ik opperde dat ik van nul af aan zou beginnen, zei hij: ‘Dat was waarom ik je wilde spreken. Ik wilde weten of je zeker was van je zaak.’»

HUMO Krijg je vaak muzikale raad van je vader?

ELVIS «Het was de eerste keer. Op muzikaal vlak hebben we een rare relatie. Hij had al heel vroeg in de gaten dat ik mijn eigen ding wilde doen, en dat heeft hij altijd gerespecteerd. Ik heb hem nooit om een gunst gevraagd: ‘Kun je me niet binnen krijgen in de AB? Kun je dit niet? Kun je dat niet?’ We hadden een deal: ‘Ik doe mijn ding en jij laat me met rust,’ heb ik gezegd.

»Hij heeft het daar moeilijk mee gehad. Als vader wil je uiteraard graag helpen. Jarenlang is hij niet naar mijn concerten mogen komen.»

HUMO Dat moet hard geweest zijn.

ELVIS «Dat begrijp ik. Maar iedereen om me heen is bekend – mijn vader, mijn moeder, mijn zus, mijn vrouw – en ik wilde het muzikale strikt gescheiden houden van het familiale, amoureuze of vriendschappelijke. En laten we eerlijk zijn: rap en ouderlijke raad, dat gaat niet samen. Rap was een manier om me af te zetten, om in de muziek toch iets te doen wat helemaal van mij was.»

HUMO Je hebt zelf geen kinderen?

ELVIS «Nog niet. Ik ben er klaar voor, maar kinderen staan voorlopig niet op ons programma. Eerst nog een plaat of twee.»

HUMO Vorige zomer ben je getrouwd met Lena Simonne, met wie je al negen jaar samen was. Hoe heb je haar ten huwelijk gevraagd?

ELVIS «Ik ben niet op mijn knieën gaan zitten en ben niet komen aanrijden op een wit paard. Ik heb het haar gewoon gevraagd, ergens in een kleine hotelkamer – geen onvergetelijk moment. We lagen op bed, waren naar iets aan het kijken op televisie, en tijdens de reclamebreak heb ik het gevraagd. Ze was verraster dan wanneer ik haar naar een duur restaurant had meegenomen. Het is al lang geleden, hoor. We hebben nog een hele tijd gewacht om ons jawoord te te geven.»

CE TRUC AVEC LA FILLE

HUMO Wat vind je het minst leuke aan je beroep?

ELVIS (denkt lang na) «De sociale media. Ik ben er een tijdlang graag mee bezig geweest, maar tegenwoordig word ik er gek van: de cijfers, de likes. Anderhalf jaar lang heb ik er afstand van genomen – de periode waarin ik de plaat opnieuw aan het opnemen was – maar met de release moest ik weer van me laten horen. Het hoort erbij, hè. Iedereen heeft in zijn beroep dingen die hij of zij niet graag doet.»

HUMO Zit je op TikTok?

ELVIS «Ja. Ik stuur filmpjes naar mijn ploeg, en zij posten ze. Ik probeer er zo weinig mogelijk tijd aan te spenderen, maar ik ben ook realistisch: als iets goed loopt op TikTok, zie ik dat meteen aan de streamingcijfers. De song ‘Malade’ van ‘Chocolat’ is bijvoorbeeld opnieuw beginnen te lopen dankzij een filmpje op TikTok.»

HUMO Ik had een nieuwe broek nodig, en ging gisteren op Zalando…

ELVIS «En daar kwam je JeanJass tegen?»

HUMO Exact. Al twijfelde ik nog of hij het wel was. Hebben ze jou ook al van die dingen aangeboden?

ELVIS «O ja, ik doe dat vaak. Ik heb bijvoorbeeld met Lacoste samengewerkt.»

HUMO Was je die deal niet kwijtgespeeld?

ELVIS «Nee. Dat heb ik ook overal gelezen: dat ze de samenwerking zouden hebben stopgezet na ce truc avec la fille. Maar dat had er niks mee te maken. De deal liep gewoon af in 2020, c’est tout.»

HUMO Maar het contract werd ook niet verlengd?

ELVIS «Nee, wij wilden meer geld, en dat wilden zij niet geven.»

HUMO Draag je nog Lacoste?

ELVIS «Ja, maar minder op het podium (lacht). Er zijn genoeg coole merken.»

HUMO In een interview heb je anders ooit gezegd: ‘Ze mogen me alles afnemen, behalve Lacoste. Toutes les autres marques, je m’en fous.’

ELVIS (lacht) «In welk jaar was dat? 2018? Oké, tijden veranderen. Maar ik ga niet hypocriet doen: ik hou nog altijd van Lacoste.

»Ik werk tegenwoordig met stilisten. Zij zeggen wat ik moet dragen – en ik luister (lacht). Mijn stijl is vrij basic.»

HUMO Laten we naar ce truc avec la fille gaan waar je het daarnet al even over had. Als ik twee jaar na de feiten je naam googel, gaat het eerste artikel nog altijd daarover.

ELVIS «Ja, dat gaat nooit meer weg. (Haalt de schouders op) C’est la vie. En het leven gaat verder. Het was een dwaasheid, daar ben ik eerlijk en duidelijk in geweest. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik probeer nu een positieve boodschap uit te dragen – meer kan ik niet doen.»

HUMO Heeft het je carrière afgeremd?

ELVIS «Nee. Wat mijn carrière betreft, heb ik nooit het gevoel gehad dat ik de touwtjes niet meer in handen had. Ik ben er wél meer door gaan nadenken.»

HUMO Waarover zoal?

ELVIS «Wat er met dat meisje is gebeurd, kon alleen omdat er iets scheelde met mijn gedrag. Ik ben in wezen geen slecht mens, ik ben lief, vriendelijk en open-minded. Alleen waren mijn ego en mijn zelfvertrouwen te groot geworden. Het was tijd om mezelf ter discussie te stellen.»

HUMO Heb je zin om me te vertellen wat er precies is gebeurd?

ELVIS «Een meisje in een winkel. We raakten aan de praat, ze bleek een fan van me te zijn. Toen ze naar een pashokje ging, dacht ik dat ze me uitnodigde om haar te volgen. Ik ben naar dat hokje gegaan en heb er ongepaste dingen gedaan. Toen ik merkte dat ik de zaak fout geïnterpreteerd had, ben ik meteen gestopt.

»Achteraf heeft ze contact gezocht via Instagram, en heb ik mijn excuses aangeboden. Op mijn verzoek hebben we nog afgesproken om het uit te praten. Ik dacht dat het daarmee achter de rug was, maar vervolgens heeft ze besloten om haar verhaal publiek te maken via de sociale media.»

HUMO Ze gebruikte de hashtag #balancetonrappeur, een knipoog naar de song ‘Balance ton quoi’ van je zus, waardoor ook zij betrokken raakte.

ELVIS «Het is niet aan mij om te zeggen dat dat onnodig was. Angèle heeft er twee, drie dagen last van gehad, en toen was het voorbij. Ze had er natuurlijk ook helemaal niks mee te maken.»

‘Als ik in competitie was met mijn zus, zou ik alles al verloren hebben.’ Beeld Instagram

HUMO Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk uit te leggen was aan je toekomstige vrouw.

ELVIS «Natuurlijk niet, maar het is goed gekomen.»

HUMO Waar woon je tegenwoordig eigenlijk?

ELVIS «Chez les Flamands. In de rand van Brussel, dicht bij Linkebeek, waar ik ben opgegroeid.

HUMO Samen met je vrouw?

ELVIS «Nee. Ze is vaak in Brussel maar woont in Parijs.»

HUMO Jij blijft hier?

ELVIS «Ja, ik zit hier goed.»

‘A DAY IN THE LIFE’

HUMO Wie zijn je grootste helden?

ELVIS «Damon Albarn en Steven Gerrard. Damon Albarn om waar hij muzikaal en spiritueel voor staat, en omdat de evolutie van Blur naar Gorillaz de mooiste van de 21ste eeuw is. En dan heeft hij met The Good, the Bad & the Queen ook nog eens één van de beste supergroepen aller tijden opgericht.

»Steven Gerrard is een held omdat hij een geweldige voetballer was, en omdat hij Liverpool zijn hele carrière lang trouw is gebleven. Een charismatische leider, zonder dat hij er flashy voor hoefde te zijn.»

HUMO Heb je Damon Albarn nog gehoord sinds je in 2019 ‘Perdu’ met hem hebt opgenomen?

ELVIS «Nee, het is bij één mooie ontmoeting in de studio gebleven. Hij is mijn zus wel nog tegengekomen op een festival, en heeft haar gevraagd om mij zijn groeten over te brengen.»

HUMO Mocht het je niet zijn bevallen wat hij bij jou in de studio had gedaan, had je het hem dan durven te zeggen?

ELVIS «Ouf, goeie vraag. Het is wel Damon Albarn, hè. Maar we mikten met ‘Perdu’ niet op groot commercieel succes, dus er was veel mogelijk. Het was niet van: ‘Laat ik Damon Albarn inschakelen voor mijn grootste hit.’ ‘Perdu’ is de op één na minst gestreamde song van ‘Chocolat’. Zelfs de interludia zijn vaker beluisterd (lacht).»

HUMO Ben je al eens zwaar teleurgesteld door één van je idolen?

ELVIS «Nee. De enige idolen die ik heb ontmoet, waren Damon Albarn, Sadio Mané en Jordan Henderson, die laatste twee in de kleedkamers van Liverpool. Ze waren alle drie superlief. Henderson heeft me zijn truitje gegeven.»

HUMO Wie was je eerste muzikale liefde?

ELVIS «Mijn vader, wellicht. Als klein jongetje ben ik twee keer met hem op tournee geweest, in 1997 en ’99. Daarna? Green Day: de eerste groep waar ik echt fan van was. MC Solaar ook wel, maar die heb ik ook weer via mijn vader leren kennen, terwijl ik Green Day zelf heb ontdekt. Niet zo lang geleden heb ik nog eens iets van hen opgelegd, maar het deed me niks meer. Er is een verschil tussen Green Day en The Beatles, als je begrijpt wat ik bedoel.»

HUMO Hou je van The Beatles?

ELVIS «Tuurlijk hou ik van The Beatles! Wie niet?»

HUMO Zwangere Guy.

ELVIS (verbaasd) «Nee? Tja, dan valt er weinig aan te doen, vrees ik (lacht). Laat hem maar bij zijn rap, reggae en jazz blijven.

»Nee, The Beatles, daar gaat weinig boven. Het stukje in ‘Flanchin’ waar de melodie omhooggaat, is een bescheiden knipoog naar hun ‘A Day in the Life’.»

HUMO Heb je een favoriete Beatle?

ELVIS «Toch Paul McCartney. Puur muzikaal was hij het grootste genie, met de mooiste en rijkste melodieën.»

KIEKJES IN PLOPSALAND

HUMO We leven in een wereld van cijfers: is er competitie tussen jou en Angèle?

ELVIS (lacht) «Nee, als ik met mijn zus in competitie zou zijn, had ik allang verloren. Dan was ik de grootste loser van de wereld.»

HUMO Je zou het Tottenham van de muziekwereld zijn!

ELVIS (lacht) «Exact. Of Solange. Daar heb ik het over in één van mijn nieuwe freestyles: ‘Dans ma famille j’ai une soeur en mode Beyoncé, mais moi ça me dérange pas si je suis Solange’.»

HUMO Had je een plan B voor wanneer het in de muziek niet zou lukken?

ELVIS «Ik heb fotografie gestudeerd, dus ik had huwelijksfotograaf kunnen worden. Of fotograaf in Plopsaland (lacht).»

HUMO Herinner je je je eerste joint nog?

ELVIS «Ja, en het grappige is: het was exact dezelfde plaats waar ik na dit interview naartoe ga voor de Humo-fotoshoot.

»Het was na school met vrienden. Ik was 14.»

HUMO Was het liefde op het eerste gezicht?

ELVIS «Nee, maar het was ook niet onaangenaam (lacht). Ik was nog jong, hè. Pas op mijn 16de ben ik geregeld beginnen te roken. Maar ik wil wat dat betreft geen voorbeeld zijn voor de jeugd. Ik heb mijn cannabisgebruik nu onder controle, maar je mag er zo vroeg niet mee beginnen. Toen ik 16 was, was mijn druggebruik… un peu débile.»

HUMO Ik ga ervan uit dat je ook met harddrugs hebt geëxperimenteerd.

ELVIS «Toen ik jonger was, ja. MDMA, cocaïne… Maar toen ik bekend begon te worden – in 2014, ’15 – ben ik ermee gestopt. Ciao, en de focus op de muziek. Ik blow ook steeds minder.

»Meer sport, beter eten, minder drugs.»

HUMO Je zou onlangs de rol van kardinaal Richelieu geweigerd hebben in een film gebaseerd op ‘De drie musketiers’ van Alexandre Dumas.

ELVIS «Ik heb aan de casting meegedaan, maar uiteindelijk hebben ze de rol herschreven – het personage was ouder geworden, waardoor ik niet meer in aanmerking kwam. Een slechterik spelen die vrouwen slecht behandelt: na wat er is gebeurd, zou dat misschien ook niet zo’n goed idee geweest zijn.»

HUMO Ik begrijp niet waarom ze je niet gevraagd hebben voor de rol van D’Artagnan.

ELVIS (lacht) «The good guy. Dat zou me meer op het lijf geschreven zijn, ja. Volgende keer.»

HUMO Om af te ronden met het thema waarmee we begonnen zijn: kunnen de Rode Duivels wereldkampioen worden?

ELVIS (lacht) «Daar kan ik maar één ding op zeggen: tout peut arriver.»

‘Tout peut arriver’ is uit bij Universal.

Op zondag 17 juli speelt Roméo Elvis op Dour.

