In de eerste helft van de jaren negentig was ik niet meer dan een idee in het hoofd van mijn verliefde ouders, de rest bracht ik door in kinderwagens en op speelmatten. Dankzij Romy besef ik nu pas ten volle: ik heb aan die hele nineties iets gemist.

In deze festivalzomer van alles-mag-weer is The xx nergens, maar de leden zijn overal. Oliver Sim is een soort Hansje zonder Grietje die de fraaie, openhartige singles als kruimels peperkoek in het rond strooit, Jamie Smith weigert voorlopig op te houden met een van de spannendste dj’s aan deze kant van de evenaar te zijn en Romy Madley-Croft bracht met ‘Lifetime’ een dansvloerkraker uit toen de dansvloeren net leeg waren.

Romy dropte haar melancholische banger nog voor ze een halfuur had gedraaid in de Booth, de uithoek van het Pukkelpopterrein waar je het allerverst van Slipknot verwijderd was. Daarvoor had ze ‘Lights Out’, een samenwerking met HAAi en Fred again.., al gemixt met ‘Finally’ van CeCe Penniston. Op de volgende hit was het niet lang wachten: ‘Higher Place’, een nummer van Jamie xx waarop Romy meezong.

Achteraf hadden we moeten weten dat ‘Finally’ de sleutel was tot waar deze set over ging: goeie poppy house uit de jaren negentig, weg van de platte classics. Subtiel mixte ze ‘Break My Soul’ in, de ode van Beyoncé aan de Robin S’en van deze wereld, en vervolgens hupte ze van ‘Beachball’ van Nalin & Kane naar Kristine Blonds ‘Love Shy’ naar ‘It Feels So Good’ van Sonique. Een ninetiesfuif voor de meerwaardezoeker klinkt als een eroticabeurs voor tsjeven, maar alvast dat eerste was een doorslaand succes.

Op het einde keerde Romy terug naar ‘Lights Out’ om zo het commando van de Booth over te dragen aan HAAi, nadat ze het nummer tien minuten had geteaset met het genoegen van de boer die zijn ezel een wortel voorhoudt. Jamie blijft de beste dj van de familie xx, maar eerlijk? De set van Romy hadden we ook niet willen missen.

