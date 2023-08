Royal Blood: ‘Back to the Water Below’

Minderwaardigheidscomplex van het jaar: dat van Royal Blood. Dik drie maanden geleden schoot zanger Mike Kerr plots uit zijn slof, en nog geen klein beetje, toen hij op het Big Weekend-festival van BBC Radio 1 in Dundee, Schotland vond dat het publiek niet enthousiast genoeg had geapplaudisseerd. Er kwam een infantiele woedeaanval en verongelijkt gemeesmuil van: ‘We zullen dan wel voor onszelf in de handen klappen, want wat jullie net lieten horen was zielig’, ‘Hoeveel aanwezigen hier houden eigenlijk van rockmuziek: een stuk of negen?’ en andere klassiekers.

Geestig: de stortvloed aan memes over het voorval. Geestiger: de vaststelling dat na Royal Blood een dj op hetzelfde podium met één song (de macarena dan nog!) de 80.000 aanwezigen naar verluidt wél door het dolle heen kreeg.

Er werd daarna een tijd minder van Royal Blood vernomen, maar die rust is nu voorbij: ‘Back to the Water Below’ is hun vierde plaat en - hé! - een redelijk goeie.

‘Tell Me When It’s Too Late’ volgt de bekende blauwdruk het secuurst, en zou op ‘How Did We Get So Dark?’ niet dadelijk uit de toon gevallen zijn. ‘Shiner in the Dark’ klinkt daarna als iets bombastisch van Muse, een band waarmee Royal Blood deze zomer heeft getourd. ‘Pull Me Through’ is een goeie song, maar om de tekst te begrijpen moet je drie jaar taalfilosofie bij wijlen Patricia De Martelaere hebben gevolgd: ‘On a bed made of ‘what have you done?’ / Tone-deaf with a headache for one / Back to the water below / Alone, as I float like a stone’ - olé!

‘There Goes My Cool’ lijkt over het voorval hierboven te gaan, maar lijkt - wie schetst mijn gebroken klompvoet - in opbouw en geluid nog het meest op iets breekbaars (!) van The Beatles (!!).

Twee willekeurige loze weetjes. Eén: dit is de eerste Royal Blood-plaat die volledig door het duo zelf geproducet werd (en niet onvakkundig). Twee: Kerr en drummer Ben Thatcher komen uit Worthing, West Sussex, een stadje waar ooit ook genieën als Oscar Wilde en Harold Pinter woonden en werkten: toeval?

Tien tracks in totaal, van de drukdoenerige single ‘Mountains at Midnight’ tot het slepende ‘Waves’. Op de ‘Deluxe’-uitgave komen daar nog twee tracks bij, waaronder het curieus getitelde ‘Supermodel Avalanches’. ‘Lawines van supermodellen’: is het alweer maandag?

Royal Blood heeft een behoorlijke plaat gemaakt, maar Kerr en Thatcher weten nu al dat de komende maanden een deel van hun publiek bewust níét zal juichen – gewoon om te zien wat hun reactie zal zijn. Win-win!