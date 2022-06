Royal Blood: ‘Ik zal zonder alcohol moeten leren feesten’

Royal Blood, het luidste duo sinds The White Stripes, bevestigt met ‘Typhoons’: rock ’n’ roll will never die. De riff van single ‘Trouble’s Coming’, enkele weken op 1 in ‘De afrekening’, sméékt om een festivalweide. Maar trakteer zanger-bassist Mike Kerr dan toch maar niet op een pint. De rockster kapte na meerdere ziekenhuisopnames definitief met alcohol.

HUMO Toen ik je in 2017 sprak over ‘How Did We Get So Dark?’ had je een gebroken rib. ‘Met pijnstillers en enkele flessen whisky sla ik me er wel doorheen,’ zei je.

MIKE KERR (in een zwart Led Zeppelin-shirt) «Het is moeilijk om op tournee voor jezelf te zorgen. Je hebt geen tijd om te rusten of te herstellen als je zes shows per week speelt. Ik heb ook tweemaal mijn enkels gebroken en belandde zelfs enkele keren in het ziekenhuis na een zwaar nachtje uit. Mijn leven werd wilder en wilder, en mijn lichaam kon het niet langer aan. Toen ik merkte dat onze muziek in het gedrang kwam, heb ik het feestje voorgoed verlaten. Ik ben nu twee jaar nuchter.»

HUMO Wanneer kwam je tot inkeer?

KERR «Tijdens een studiosessie met Josh Homme (frontman van Queens of the Stone Age, red.) in Joshua Tree National Park. Josh stónd er, wist precies wat hij wilde en hoe hij dat moest waarmaken, terwijl ik verloren liep. Ik was het ineens kotsbeu om elke dag ziek en doodvermoeid te zijn, en was vastberaden om dat vertrouwen ook in mezelf te vinden. Ik besefte pas hoe afhankelijk ik was van alcohol toen ik werkelijk was gestopt. Ik heb mijn leven opnieuw moeten leren leiden. Zelfs songs schrijven voelde anders.

»We hebben even getwijfeld of Josh ‘Typhoons’ niet kon inblikken, maar door corona was dat moeilijk. We ontdekten ook dat wij zélf kunnen producen. Wanneer we op een nieuwe song botsen, nemen wij meestal meteen enkele demo’s op: een trage, een snelle en een snoeiharde. Vroeger probeerden we die kladjes dan opnieuw tot leven te brengen in een studio, deze keer hebben we die magische eerste opnames behouden.»

HUMO Voelde zuipen als een deel van het takenpakket van de rockster?

KERR «Ja. Niet dat ik onder druk werd gezet. Alcohol is gewoon de ingeburgerde manier om te vieren, en op tour valt er elke dag wel íéts te vieren: een goede show, een single die aanslaat, een ontmoeting met een held. Ik zal op een nieuwe manier moeten leren feesten, als concerten weer veilig worden verklaard.»

HUMO Was rocksongs schrijven zonder optredens in het vooruitzicht lastig?

KERR «Daar hebben wij ons niks van aangetrokken. Wij maken platen om op tournee te kunnen, al is het maar in onze dromen. Er is niks heerlijker dan op een podium staan. Duizenden mensen die jóúw songs schreeuwen! Ik voel me dan onoverwinnelijk, en merk pas backstage dat ik iets verstuikt of gebroken heb (lacht).»

HUMO Jullie beschreven de succesvolle single ‘Trouble’s Coming’ als ‘AC/DC meets Daft Punk.’

KERR «Die song was een doorbraak: een frisse twist aan ons geluid. We werkten er maanden aan. Ik wist maar niet wat ik boven zo’n dansbare riff moest zingen. Eenmaal afgewerkt, kwamen de overige songs uit de lucht gevallen.»

HUMO Ben je bang dat rockpuristen nu jullie liefde voor disco zullen hekelen?

KERR «Ik hou me daar niet mee bezig. We hebben miljoenen mensen bereikt met ons debuut, terwijl wij dachten dat alleen onze moeders er eens naar zouden luisteren. Blijkbaar wérkt het als wij ons ding doen. Onze bekendste song ‘Figure It Out’ schreef ik toen ik 21 was, nu ben ik 30. Ik was hongerig naar iets nieuws.

»Mijn favoriete artiesten zijn de onvoorspelbaarste. Bij Jack White of Queens of the Stone Age ben ik nog steeds nieuwsgierig als zij nieuw werk uitbrengen. Ik kan je zeggen dat het ontzettend plezant is om pootje te baden in andere genres.»

HUMO Ben je sommige oudere nummers beu?

KERR «Ik ben nog niet in het stadium van mijn carrière dat ik mijn eigen muziek haat: ik ben nog mijn eigen fan. Het publiek helpt die oudere songs ook in leven te houden, door ze luidkeels aan te vragen of mee te brullen.»

HUMO Wanneer is een riff geweldig?

KERR «Die vraag houdt elke rockgitarist bezig. Op YouTube staan talloze basvirtuozen die me onder tafel spelen, maar ik kan wel met twee noten een riff schrijven die door duizenden mensen wordt meegezongen. Josh Homme zei ooit: ‘Als je ze niet slimmer af kunt zijn, wees ze dan dommer af.’ ‘Seven Nation Army’ is de eerste riff die je een amateur kunt aanleren, maar is dé riff die elke gitarist geschreven wou hebben.»

HUMO Wat is het verrassendste instrument op ‘Typhoons’?

KERR «De triangel. Wie goed oplet, hoort er één in praktisch elke song. Ben (Thatcher, drummer, red.) vond dat geinig. Gebruik dat maar als titel: de triangel is de hoeksteen van Royal Blood.»

HUMO Wat hoop je dat mensen aan ‘Typhoons’ overhouden?

KERR «Onze muziek moet je de coolste motherfucker in de wereld doen voelen. Wij stappen al jaren het podium op op de tonen van ‘Simon Says’ door Pharoahe Monch, de song waarop de stoere slechterik Sam Rockwell een dansje placeert in ‘Charlie’s Angels’. Ik hoop dat Rockwell ook met plezier op ‘Typhoons’ had geswingd.»

HUMO Je jongensdroom was sterrenchef worden.

KERR «Wat jij nu oprakelt! (lacht) Het was mijn eerste plan, omdat ik zo van koken hield. Ik heb op mijn 15de zelfs Gordon Ramsay ontmoet: toen het equivalent van Jimmy Page. Maar muziek kwam, in tegenstelling tot koken, moeiteloos. Al geniet ik er nog steeds van om eten te bereiden voor een grote groep. Mijn gebraad is onweerstaanbaar.»

HUMO Wanneer deed de basgitaar zijn intrede?

KERR «Op mijn 20ste. Ben wees me op een opkomende singer-songwriter die een bassist zocht. Ik had nooit eerder een basgitaar aangeraakt, maar had de gitaar en de keytar (een kruising tussen een gitaar en een keyboard, red.) onder de knie: hoe anders kon een bas zijn? Ik heb er dus niet voor gekozen om een frontman-met-basgitaar te zijn, het overkwam me.»

HUMO Tien jaar later ben je bevriend met Jimmy Page, Dave Grohl en Arctic Monkeys. Hoe lastig is beroemd zijn?

KERR «Niet. Onze songs zijn beroemd, maar ik word zelden herkend. We hebben het geld om te doen wat we willen, zonder de neveneffecten van populariteit. We zijn met ons gat récht in de boter gevallen.»

‘Typhoons’ van Royal Blood is uit bij Warner.

Royal Blood speelt op 3 juli om 18.50 op de main stage van Rock Werchter

