S10: ‘De roddelpers zet bekende vrouwen als hoerig neer’

STIEN DEN HOLLANDER «Ik hou van satirische actuaprogramma’s. Vorig jaar was ik nog te gast bij Arjen Lubach. Ik was me toen volop aan het voorbereiden op het Eurovisiesongfestival, waaraan ik voor Nederland deelnam met ‘De diepte’. We hebben toen flink wat afgelachen met mijn verliezersgezicht. Ik ben goed in zelfspot. Dus, beste mensen van ‘De ideale wereld’: bring it on.»

HUMO Prima, dan geef ik al een aanzet. Groot nieuws in de roddelblaadjes: ‘S10 toont haar lover op Instagram.’

DEN HOLLANDER (lacht) «Eén lelijke foto op mijn Instagrampagina leverde tientallen sensatiestukken op! Als klein meisje had ik nooit gedacht dat iemand ooit over mijn vriendjes zou schrijven. De roddelpers houdt zich te veel bezig met het liefdesleven van bekende vrouwen. En dan worden we ook nog eens als hoerig neergezet.

»Ik kan wel genieten van een goed celebritykoppel. Fotografe Marie Wynants en Mathieu Terryn van Bazart, bijvoorbeeld: zij maken mij gelukkig met hun socials.»

HUMO In april stel je je nieuwe plaat voor in Ha Concerts in Gent en Het Depot in Leuven. Speel je graag in België?

DEN HOLLANDER «Ja! En dat is geen geslijm. In oktober vorig jaar heb ik voor zo’n 500 man gespeeld in Trix in Antwerpen, en dat was misschien wel mijn favoriete optreden van 2022. Belgen hebben een betere muzieksmaak: elk applaus in jullie land beschouw ik als een compliment.

»Vorig jaar trad ik op met een gitarist en een toetsenman, en voor deze nieuwe tournee hebben we een drummer aangenomen. Op Eurosonic Noorderslag, enkele weken geleden, klonk dat alvast goed en energiek.»

HUMO Wie jou louter kent van het Eurovisiesongfestival zal schrikken: er staan niet alleen gevoelige fluisterliedjes op ‘Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt’.

DEN HOLLANDER «Ik beperk me liever niet tot één genre. ‘Nooit meer spijt’ en ‘Dans mij naar huis’ zijn zelfs feestnummers.»

HUMO Dit jaar gaan Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival. Mis je het?

DEN HOLLANDER «Ik zal met warme gevoelens op mijn deelname blijven terugkijken, maar één keer is genoeg. Met een coole chick als Mia zitten we bovendien gebeiteld.»

