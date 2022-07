Sabrina Claudio joeg op Rock Werchter menig hormonenpeil de hoogte in

Sabrina Claudio? Je zou voor minder smelten tot een plasje borrelende karamel. Haar fluwelen r&b joeg menig hormonenpeil de hoogte in, ook al is ze geen festivalact.

‘Take care of me’, smeekte de met Cubaanse en Puerto Ricaanse roots gezegende Amerikaanse, en meer dan één bewonderaar in The Barn zeeg neer op de knie om een ring te overhandigen (in ons geval het lipje van onze Cola Zero). Was het die spectaculaire jurk? Haar verzengende blik? Haar sentimentele sirenenzang? Claudio joeg zowaar het dipje weg waarmee wij na twee Werchterdagen worstelden.

Je dacht aan Norah Jones, aan Sade, aan Kali Uchis en heel even aan de Rihanna van ‘Love on the Brain’. Succulente baby making music dus, zoals de doorsnee homeboy dat noemt. Traag, slepend, jazzy, sensueel, hypnotiserend. Niet evident op een festival waar de poppunkkids reikhalzend uitkijken naar Nothing But Thieves en Imagine Dragons.

Resultaat: een nagenoeg lege tent, zij het dat wie aanwezig was als in trance naar Claudio stond te gapen. ‘You guys are very attentive’, zei ze, ‘appreciate it’. Wij jou ook, Sabrina, en wil je nu alsjeblieft zachtjes het telefoonboek fluisterzingen in ons oor?

Sorry, beetje moe dus.

