Wakker worden met Giulia Grispino? Er zijn slechtere manieren om aan je dag te beginnen. Onder het alias Sans Soucis verdreef ze de stofnetten uit onze slaperige kop.

KluB C was leeg toen Sans Soucis eraan begon. Bijgestaan door een bassende beattovenaar kroop de Londense Italiaanse diep in de muziek van haar fraaie ep’tje On Time For Her. Ze beschikt over een schattige, wendbare soulstem, frivool en feeëriek, en haar gestoei met vooropgenomen zangharmonieën deed aan Ibeyi denken.

Zelf zegt ze de mosterd te halen bij Solange, Little Dragon, Laura Mvula en Hiatus Kaiyote, ook vrouwen die op sensuele wijze Afro-Amerikaanse roots aan etherisch experiment durven koppelen. In Werchter voegde ze daar prettig ploppende housebeats aan toe, van het type dat uitstekend aardt onder een hoofdtelefoon.

Jammer dat ze het moest stellen met nauwelijks tweehonderd aandachtig luisterende bewonderaars. Aan de andere kant van het Kanaal tippen nochtans de meest jazzy trendspotters haar als Grote Belofte. Zou kunnen, maar vooralsnog is ze op het podium toch nog wat te lieflijk en mist ze hoogdringendheid.

We blijven haar in de gaten houden. Beloofd!

