‘Schaamstreek in tweestrijd’

De zonsondergang werd geschapen omdat God beeld wilde bij de zwoele lounge van chillgoeroe Sven Van Hees wiens bloedgeile tracks minstens een deel van de opwarming van de aarde op hun conto mogen schrijven: drie weken voor de release was zijn nieuwe worp ‘Airflow’ al de populairste preorder in België én Nederland.

Svens mellow vibes mogen dan laidbacker zijn dan een comapatiënt, zijn agenda leest als die van een neurotische globetrotter: gisteren Ibiza, morgen San Francisco, de week daarop de Dominicaanse Republiek en daarna de Malediven.

HUMO Waren de lockdowns voor jou nog frustrerender dan voor de doorsnee Belg?

SVEN VAN HEES «Ik heb op m’n kin geklopt, maar eigenlijk viel het mee. Een autist als ik zit sowieso de helft van het jaar aan de computer tracks in elkaar te puzzelen. Ik zette filmpjes van die exotische eilanden op, zo zat ik toch in the zone.»

HUMO Jij bent wat de Engelsen a cottage industry noemen, jouw eenmanszaak is gevestigd in een boomhut op het strand.

VAN HEES «Ja, maar die controle is relatief, want een deejay is handelswaar. In Dubai werd ik na bewezen diensten naar de luchthaven gebracht: de rijke man die me in Dubai had geboekt, leende me uit aan een vriend in Bahrein. En in de Malediven werd ik door de uitbater van het resort plots doorverkocht aan een Marokkaanse prins, die zin had in een nog exclusiever feestje, op een nog meer afgelegen eiland.»

HUMO Op Spotify werd je muziek al gestreamd door fans uit 178 landen. Ter vergelijking: Clouseau wordt gestreamd in de helft van één land.

VAN HEES «Ik krijg veel reacties én auteursrechten uit het Amerikaanse yogamilieu. Daar dringen ze erop aan dat ik meer spa music maak: newage-muziekskes in welnesscenters zijn er big business. Maar dat ligt me niet, ik vind het te tam.»

HUMO Heeft zwoele muziek je eigen seksleven geholpen?

VAN HEES «Ik herinner me die keer dat ‘Are You Going with Me?’ van Pat Metheny opstond in een discotheek. Mijn toenmalige vriendinnetje duwde me tegen de muur en riep in m’n oor: ‘Doe je ogen dicht!’ Ze knielde en voor het eerst in m’n leven kreeg ik een echte blowjob. Maar net voor het moment suprême grijpt mijn zatte vriend Tony me bij de schouders: ‘SVEN, GODDE GAAI MEI NE PITA EITE?!’ Weg orgasme! Tot op de dag van vandaag is mijn schaamstreek in tweestrijd als ik die plaat hoor. En pita met looksaus kan ik ook niet meer zien!»

HUMO Je bent niet blijven hangen aan een exotische schone. Dat verbaast me.

VAN HEES «Kansen genoeg, maar… Kijk, als dj moet je een goeie psycholoog zijn om aan te voelen wat je publiek wil. Ik haal ze er dus zo uit, de vrouwen in de overgang die na de vechtscheiding, na vijftien jaar onder de knoet, hun herwonnen vrijheid willen vieren met een dj als trofee: nee, bedankt.»

HUMO Zegt de term ‘cancelen’ jou iets?

VAN HEES «Oh boy, je doelt op mijn blackface op de hoes van ‘Svengali’? Dat was satire! Die plaat kwam uit niet lang na zwarte zondag, toen het Vlaams Blok zoveel stemmen haalde. De hoes was bedoeld als protest tegen die onnozele racisten! Ik ben er een handvol jeugdvrienden door verloren die Vlaams Blokkers bleken te zijn. En ze heeft ook mijn carrière in het technomilieu getorpedeerd. Mijn manager behartigde ook de belangen van de zwarte Amerikaanse top-dj Kevin Saunderson. Hij zei: ‘Hey Kevin, Sven wil je graag zijn nieuwe cd overhandigen.’ (Zucht) Ik vergeet de blik van die mens nooit.»

‘Airflow’ is uit bij Your Lips. Sven Van Hees draait o.a. op 4/8 op La Commedia in Toneelhuis, Antwerpen, op 6/8 op de Fonnefeesten in Lokeren en op 2/9 op The Sound of Café D’Anvers in Wommelgem.

