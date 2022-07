Speuren naar opvallende momenten op een festival dat drie jaar heeft stilgelegen is als de verkeerde zoekterm intikken in Google: de schunnige beelden vliegen je om de oren. Daarom beperkt de vrome Humo-redactie zich tot de meest opmerkelijke gebeurtenissen óp de podia de voorbije vier dagen. Stond onderlijnd in onze notities: barsten in botten, plots opduikend vuur en té flirterige Nederlanders.

Gang of Youths besloot tijdens hun optreden op Werchter het festival, de beveiliging én het publiek te beledigen

Gang of Youths Beeld © Stefaan Temmerman

- Over het publiek: ‘Fucking apathetic morons.’

- Over optreden op de middag: ‘Wij zitten in het no one gives a shit-tijdsslot. En ik heb nog een kater van vorige week.’

- Over zichzelf: ‘Wie hier heeft nog nooit van ons gehoord? Ja, dit is waar zuiver onprofessionalisme je brengt.’

Tin Fingers speelde op Rock Werchter voor een stel ondankbare, makke honden

Tin Fingers Beeld Alex Vanhee

Dat je Lewis Capaldi een publiek toewenst dat in je gezicht staat te geeuwen, tot daaraan toe. Maar Tin Fingers, het anders zo smakelijke indiebrouwsel van Felix Machtelinckx, verdient véél beter dan dat.

Fuck die gesprongen zekering, High Hi stond op Rock Werchter te stralen als een kernreactor

High Hi Beeld © Stefaan Temmerman

Ontwaken was pijnlijk, zo badend in het angstzweet dat we overhielden aan de apocalyps genaamd Imagine Dragons. In KluB C hoopten we nog even weg te dromen met High Hi, maar voor de Leuvenaars werd het een nachtmerrie. Was getekend: een plomb die op het allerslechtste moment besloot te springen.

Joost was raar, maar wel geniaal raar

Joost Beeld © Stefaan Temmerman

Joost is de partijleider van de gabberpop. Met Vlaanderens zonnigste YouTuber Acid ging de meute collectief aan het hakken en moshen tijdens een chaotisch en uitzinnig ‘Go Acid!’. De komst van Walter Grootaers voor een cover van De Kreuners’ ‘Ik wil je’ was een dronken schot in de roos.

Bij Yungblud op Rock Werchter was het gezellig moshen met de glimlach

Yungblud Beeld Alex Vanhee

Yungblud wéét hoe hij de aandacht moet trekken. Was Dominic Harrison een object, dan zou hij een megafoon zijn zonder geluidslimiet. Het is een vermoeiend ventje dat meer huisgenoten slijt dan onderbroeken, maar zijn luidruchtigheid wordt gelukkig altijd achternagezeten door potige punkpop waarop het gezellig moshen is met de glimlach.

De stukadoors van Goldband lieten zich op Rock Werchter allerminst kisten door een arbeidsongeval

Goldband Beeld © Stefaan Temmerman

Goldband kwam om harten en applausrecords te breken. Helaas was het de enkel van Boaz Kok die eerst sneuvelde, maar dat veranderde hoegenaamd niets aan de geformuleerde missie.

Jammer voor die Hollander in het publiek: Carly Rae Jepsen kwam op Rock Werchter niet om verleid te worden

Carly Rae Jepsen Beeld Alex Vanhee

Één fan had de grootste hits van Carly Rae Jepsen op een omhooggehouden bordje tot een niet mis te verstaan verzoek herwerkt. Aan de ene kant had hij geschreven: ‘I really, really, really, really like you.’ Aan de andere: ‘Call me maybe?’ Had zéker gewerkt - die originaliteit! - maar helaas: het daaronder neergeschreven gsm-nummer verried dat het om een Hollander ging.

Wie even ging plassen tijdens Twenty One Pilots, miste acht nummers én een olifant op een eenwieler: groots was te klein en bombastisch te subtiel

Twenty One Pilots Beeld Alex Vanhee

Beerputruimer, parkeerwachter, telemarketeer, orkatrainer, pornofluffer, Ryanair-bediende, Joke Schauvliege-woordvoerder, Overpoort-straatwerker, Pieter Loridon-neuroloog, Dixi-kuiser, letterzetter bij De Morgen ... Niet iedereen verdient zijn brood door lulligheidjes te schrijven op festivalweides, maar de grootste kutjob ter wereld moet sinds vanavond toch met een straatlengte voorsprong zijn: Twenty One Pilots-verzekeraar.

Wie van Måneskin meer had verwacht, kampt wellicht met een burn-out

Maneskin Beeld © Stefaan Temmerman

Toegegeven: zonder mijn kinderen zou ik van Måneskin slechts één liedje kennen. Nu ken ik er vier. Dat ene, ‘Zitti e buoni’, speelden ze vooraan in de set. Ze wonnen er het Eurovisiesongfestival mee, en waren daarmee de eerste winnaar ooit van dat concours die op Rock Werchter mocht aantreden.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: