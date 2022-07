Scheur naar de zon met Humo’s Razende Roadtripplaylist

Men zegt weleens dat reizen om de weg gaat en niet om het doel. Toevallig hoor je dat nooit van iemand die in de file staat op de Route du Soleil of aan een autogarage in Sankt-Vith zijn klapband staat te monsteren. De weg naar de zon, het water en de lauwe sangria is bezaaid met wolfijzers, schietgeweren en tolbeambten. Humo belooft niet dat die laatste vriendelijker worden als u hen onze playlist voor de perfecte roadtrip laat horen, maar uw eigen gezicht zal wel plots op zonneschijn staan en dat is het halve werk.

Uw copiloten heten plots Phoebe Bridgers en David Byrne, op de achterbank zingt Jim Morrison de ‘Roadhouse Blues’ en vanuit de koffer hoor je Sylvie Kreusch en Tom Petty de sandwiches met omelet nog eens natellen. Zelfs AC/DC‘s ‘Highway To Hell’ klinkt dan als een vrolijk lentelied. De rest vult u zelf maar in, wij zijn weg!