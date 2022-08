In vogelkringen kijkt de concurrentie met argwaan naar de hoge vlucht die Caribou (echte naam: Dan Snaith) heeft genomen sinds ‘Our Love’ uit 2014. Jaloezie is een vies beestje, maar blijkt hier niet helemaal terecht.

Caribou in de amper halfvolle Dance Hall was een verhaal van aantrekken en afstoten. ‘Sun’ was halverwege de set een op luid enthousiasme onthaald herkenningspunt, maar de vijf minuten die aan Caribou’s succesnummer voorafgingen en daarop volgden waren lang, luid en vervelend — schoonmoeders kunnen zeuren, maar wat Dan Snaith met synths kan, moet er niet voor onderdoen.

‘Home’, de op cd o zo verrukkelijke bleekschetenfunk, was live een schim van zichzelf. Snaiths stem reikte met moeite tot het midden van de tent, zijn bandleden waren zondagrijders op een zaterdag. Waar was de Caribou gebleven die in het verleden vernietigend was, trakterend op een parfum van ravezweet en verzuurde kuiten?

‘Never Come Back’, de pophit die verkleed was als Drake-house, wierp ons een reddingsboei toe. Plots klonk Caribou meer Tame Impala dan Tame Impala, waardoor Dan Snaith in het laatste kwartier een vitesse hoger schakelde en eindelijk iederéén warm kreeg voor een moderne sirtaki. ‘Can’t Do Without You’ was als walsen op een witte wolk, en toen zat het erop.

Caribou was als copulatie zonder echte climax, eerder matig dan moedig, maar wel fijn. Nu, ook niet veel meer dan dat.

