Schreef Mariah Carey ‘All I want for Christmas’ als klein meisje? ‘Ze kent niets van muziek’

‘God is a DJ’ bezwoer Maxi Jazz van Faithless altijd, en nu mag hij eindelijk mee plaatjes leggen in de grote discotheek in the sky. De vriendelijkste mens uit de showbizz werd 65 TTT Niet even vriendelijk, maar tot hersenscans het tegendeel bewijzen wél nog levend: Morrissey TTT Weer eens duchtig ruziënd met zijn label, zoals we ’m kennen TTT Ter herinnering: in 2020 werd hij al eens ontslagen door BMG. ‘Om woke diversiteitsredenen,’ volgens Mozza. ‘Omdat we er dan van af zijn,’ volgens de rest TTT Nu heeft hij zelf alle banden met label en management doorgesneden. De reden? Miley Cyrus heeft zichzelf van zijn nieuwe plaat laten verwijderen, waardoor ‘Bonfire of Teenagers’ tot nader order op de plank blijft liggen TTT Dát is ons in 2022 tenminste bespaard gebleven TTT Blijft wel zoals met Russische kruisraketten: de dreiging is reëel

TTT David Lee Roth heeft zich op zijn oude dag definitief verzoend met grote rivaal en voormalige bandmaat Eddie Van Halen TTT Dat die laatste al dik twee jaar dood is, heeft daar zeker iets mee te maken, maar Roth toonde zich wel érg warm: ‘Werken met hém? Beter dan elke liefdesaffaire die ik ooit met een vrouw heb gehad’ TTT Naar verluidt exact wat Conner Rousseau elke ochtend in de spiegel fluistert TTT Méér liefde: Courtney Love noemt Lana Del Rey ‘behalve Kurt het enige echte muzikale genie dat ik ooit gekend heb’ TTT ‘Bono? Michael Stipe? Ook schatjes, maar Lana is magisch. En niet eens fucked up!’ TTT U weet wat dat betekent: La Love heeft nog eens een interview gegeven! TTT Over haar afwijzing van Brad Pitt toen die een Cobain-film wilde maken: ‘Als je mij niet kent, ken je Kurt ook niet. Ik vertrouwde hem voor geen haar.’ Over de controversiële drillmuziek: ‘Klinkt als Joy Division die gangstarap maken, leuk!’ Over Kanye: ‘Ik probeerde hem te overtuigen om bij de Democraten langs te gaan, maar hij luisterde naar geen woord. Die jongen pakt het helemaal verkeerd aan’ TTT Levensadvies, ook nog: ‘Als je ooit je leven wilt kapotmaken: trust me, doe eens negen maanden crack’ TTT Nog even verduidelijken voor mama Poetin: ze bedoelde nu ook weer niet tíjdens de zwangerschap, hè TTT

Nog één keer ‘All I Want for Christmas Is You’ en u bent er weer een jaar van af TTT Het goede nieuws: het nummer heeft het Spotify-record van meeste streams op één dag verbroken, met 21,2 miljoen stuks TTT Het slechte nieuws: Walter Afanasieff, coschrijver en coproducer, gelooft Mariah Carey niet wanneer ze zegt dat ze het als klein meisje heeft geschreven TTT ‘Het is een complex nummer, maar Mariah speelt geen keyboard of piano, zou een majeur- nog niet van een mineurakkoord kunnen onderscheiden: ze kent niks van muziek’ TTT Hits scoren zonder muzikaal talent? Dixit een verbolgen Metejoor: ‘Wat wil je van mij’ TTT Punk is nog eens dood TTT Vivienne Westwood, de patroonheilige van de gescheurde jeans en de modeontwerpster die de iconische look van de Sex Pistols bedacht, is op 81-jarige leeftijd overleden TTT Johnny Rotten bedankte haar jaren geleden al, door in een boek naar haar te verwijzen als ‘that rancid old bag’ TTT Moet je hem nageven: die jongen heeft geen modeontwerper nodig om zich in zijn hemd te zetten

