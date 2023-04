Serge Simonart: ‘Er is een plan om supersterren bij een naderende wereldoorlog en masse te evacueren naar Een Veilige Niet Nader Te Noemen Plek’

Jaren geleden al hoorde ik van verschillende supersterren en/of hun entourage dat er een plan is om die supersterren bij een naderende wereldoorlog en masse te evacueren naar Een Veilige Niet Nader Te Noemen Plek. Noem het een all-inclusiveresort, overleven inbegrepen.

Die plek is dan een idyllisch nieuw Eden, ver van het strijdgewoel en – tenzij de wind uit de verkeerde richting komt – de straling van kernbommen gedropt door de Vladimirs van deze wereld. Logischerwijs gaat het dan niet om de villawijken of penthouses in übercoole wereldsteden: de sitting ducks die daar wonen, worden als eerste van de kaart geveegd. (Dat sinds de aanslagen op de Twin Towers ook nog maar één penthouse in een wolkenkrabber is verkocht, zal ik nooit snappen.)

Dat de supersterren zo’n plan koesteren, is perfect logisch: hoe rijker en beroemder je bent, hoe meer je te verliezen hebt. Een beroemde multimiljonair heeft maar aan twee dingen een gebrek: privacy en tijd.

Natuurlijk ben je met de hoogtechnologische wapens van tegenwoordig nergens 100 procent veilig. Eén precisieraket die de warmte van je motor of zelfs je lichaam detecteert en je privéjet of superjacht wordt verpulverd.

De logische kandidaat voor die nieuwe tuin van Eden is een eiland in het midden van nergens. Richard Branson, platenbaas en miljardair, kocht als eerste Necker Island, een deel van de Britse Maagdeneilanden. John Lennon was een tijdlang eigenaar van een Iers eilandje – als hij daar gebleven was, had hij nog geleefd. Johnny Depp hád een eiland. Lenny Kravitz woont op Eleuthera, een stip op de kaart van de Bahama’s. Céline Dion, Faith Hill, Ricky Martin, Beyoncé, Jay-Z: allemaal hebben ze een hideaway om paparazzi en andere muskieten te ontwijken én als vangnet voor als het op het vasteland misloopt.

Twee valse noten. Als de rest van de wereld is uitgeroeid, hoe bevoorraad je dan een afgelegen eilandje? En als door de klimaatverandering het waterpeil blijft stijgen, hoelang duurt het dan voor je eiland een onderwaterzandbank is?