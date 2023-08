Serge Simonart: ‘Ik ben moeten vluchten voor de hormonen van Grace Jones’

Een concertbespreking focust op de muziek. Laat ik de muziek dit keer even negeren en focussen op de persoonlijkheid, lichaamstaal en gemoedsgesteldheid van de artiest, en de interactie met haar of zijn publiek.

Bob Dylan en Van Morrison staan daar maar: ze doen niets, zeggen niets en poseren niet voor selfies. Meer nog, bij Dylan moest je de laatste keer zelfs je gsm vooraf afgeven. Vergelijk dat met het weliswaar grillige, flamboyante en onberekenbare maar ook genereuze podiumgedrag van Miss Grace Jones op Live Is Live in juni.

Onberekenbaar, eigenzinnig, onder invloed en oversekst was Grace altijd al. Ik kan daarvan meepraten: ooit ben ik gevlucht voor Grace, wier door cocaïne en champagne opgehitste amazonehormonen seks eisten. Hier, nu, op háár voorwaarden. Ik was toen jong en niet onknap, en op dat moment met haar alleen in haar kleedkamer. ‘Gevlucht’ is geen overdrijving.

Dertig jaar later wond Grace het Antwerpse publiek moeiteloos om de vinger, ook al begon ze een halfuur te laat aan haar set en liet ze ‘Slave to the Rhythm’ ontsporen in een rommelige jam met gelalde terzijdes die zo lang duurden dat de organisatie op bevel van de politie om één uur ’s nachts de stekker uittrok. Grace besefte niet dat niemand nog hoorde wat ze zei, en minutenlang durfde blijkbaar niemand haar dat te vertellen.

Voor het uur dat daaraan voorafging, geef ik Grace qua inzet 10 op 10, en als we haar leeftijd (75!) in acht nemen 100 op 10. En gul was ze ook. Oké, ze heeft een kort lontje en sneerde even ‘Move it bitch!’ tegen een vrouwelijke fan op de eerste rij die iets deed wat haar niet beviel. Maar ze vergaste ons op even wijdbeense als leerrijke gynaecologische acrobatiek uit de Kamasutra. Waarna ze schalks zei: ‘I am not showing you my ass, I am picking something up from the floor.’ Ze riep een dozijn keer ‘I love you!’, kuste en omhelsde minstens honderd man op de eerste rijen én de securityman die haar langs die mensen op de schouders droeg.

Zo kan het ook, Bob en Van en andere zuursmoelen. Al verwacht ik, mochten jullie dit lezen, van jullie geen gynaecologische acrobatiek.

