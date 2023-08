Serge Simonart: ‘Ik heb m’n laatste kans om Sinéad O’Connor te spreken laten schieten’

Ik was op reis zonder wifi, dus ik hoorde het ontstellende nieuws over Sinéad O’Connor pas lang nadat alweer een andere Dode Ster haar overlijden uit de actualiteit had verdrongen. Ik sprak Sinéad een keer of vijf, waarvan twee keer bij haar thuis in Dublin. Voor de deur stond haar auto, met een sticker erop: ‘Best mum in the world’. Haar zoon Shane, die later zelfmoord pleegde, was toen nog een ondeugend maar vrolijk en onbekommerd joch met wie ik voetbalde, tot het tijd was om met mama over Grote Kunst te praten.

De eerste keer dat ik Sinéad sprak, was ze nog niet beroemd: ze serveerde me een drankje in een eettent in Dublin. Ze was grappig en opgewekt, met wat Jim Kerr haar 1000 watt smile noemde. Al was ze toen, maar dat wist nog niemand, al ettelijke keren misbruikt. In haar living zag ik een portret van het schoolmeisje Sinéad in Sion Hill: één en al guitige, übercute onschuld. Het bewijs dat misbruik en ongeluk niet van iemands gelaat zijn af te lezen.

Ik herinner me hoe eng katholiek, hypocriet en verstikkend het achtergebleven gebied Ierland indertijd was. Wie daaraan twijfelt, verwijs ik graag naar de even mooie als onthutsende film ‘The Magdalene Sisters’.

Beeld Brunopress

Maar Sinéad was ook licht ontvlambaar – ze kon een levenslange vete opstarten in een lege kamer, tegelijk kwetsbaar en onkwetsbaar. En je voelde dat er vanbinnen iets al lang dood was.

Morrissey zei terecht dat heel wat artiesten die haar dood nu luidkeels bewenen, haar vroeger hebben genegeerd of zelfs belachelijk gemaakt, zoals de empathieloze trut Madonna. En wat denkt Peter Gabriel nu over haar? Zijn neuk­hymne ‘Sledgehammer’ ging deels over haar, en later sneerde Sinéad dat ze voor hem slechts weekend pussy was geweest.

Ik voel me ook wat vuil: ik liet de laatste kans om Sinéad te spreken liggen, omdat ze zich toen net had bekeerd tot de islam en haar management me wilde dicteren waarover ons gesprek moest gaan.

De tattoo in haar nek las: ‘Alles gaat voorbij’. Ook waar: ‘Ze begroeven me, maar vergaten dat ik een zaadje ben.’