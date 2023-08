Serge Simonart: ‘Meezingen met Cock Robin is levenslustig en anti-blasé, en alleen al daarom is het gezond’

Ik geloof niet in guilty pleasures. Als je iets mooi vindt, geniet er dan voluit van, zonder schuldgevoel. Want dat schuldgevoel is een vorm van groepsdruk en muzikaal fascisme, het wordt gedicteerd door arrogante betweters die menen de goede smaak in pacht te hebben en die neerkijken op iedereen die iets anders lust dan wat zij officieel goedkeuren. Ik ben een onverbiddelijke positivo en heb een halve eeuw lang voor 90 procent de platen gerecenseerd die ik góéd vond, die ik wilde aanbevelen. In tegenstelling tot sommige andere muziekjournalisten schepte ik er geen plezier in om artiesten af te breken – vooral de Britse pers lijkt vaak een stijve te krijgen als ze iemand die ze een jaar eerder nog hypete, de grond in kan boren.

Die smaakpolitie vindt dat ook muziekrecensenten en interviewers zich aan háár regels dienen te houden, en vooral niet uit hun rol mogen vallen. Nu vind ik dat consequent handelen getuigt van principes, maar ik behoud me ook het recht voor om op z’n tijd te genieten van een dosis glorieuze silliness die de dictatuur van de goede smaak ietwat relativeert.

Vorige zomer werd ik op W-Festival geïnterpelleerd door een man die vond dat het ‘niet kon’ dat ik in de frontstage meezong met de hits van Cock Robin. Hij vond het ook ‘niet cool’ en ‘inconsequent’.

Nu beweer ik niet dat Cock Robin, leveranciers van eighties- en ninetiespop, kan tippen aan het oeuvre van Olympische Nobelprijswinnaars als ome Baawb. Maar Peter Kingsbery en Anna LaCazio waren schitterende vocalisten, en van Kingsbery’s beste melodieën én zijn frasering en stembereik kan Bob Dylan alleen maar dromen. Bovendien is het een plezier om met ze mee te zingen, en ben ik niet zo’n hoofse purist die zich te goed voelt voor samenzang, zelfs niet als diverse huisvrouwen links en rechts van me hetzelfde doen.

Meezingen met Cock Robin is levenslustig en anti-blasé, en alleen al daarom is het gezond. Een dag later heb ik het optreden van Kid Creole helaas gemist. Maar ook daar zou ik zonder scrupules hebben meegezongen. ‘Cause I’m a wonderful thing, baby!’

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: