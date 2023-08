Serge Simonart: ‘Men zegt: ‘De muziek van The Beatles spelen ze over honderd jaar nog altijd.’ Ik betwijfel dat’

Een evergreen is een klassieker, een iconische song die altijd fris en groen blijft, en die nooit verwelkt. Maar niets is eeuwig, ook evergreens verdorren en vergaan tot stof.

Lang leven is voor een artiest niet noodzakelijk een cadeau. Vaak is het zelfs een vergiftigd geschenk, want lang leven is moeten meemaken dat je nog tijdens je leven al vergeten wordt. Toegegeven, de muziek van Bach en Mozart wordt nu nog opgevoerd, maar daar hebben ze zelf niets meer aan. En hun nazaten evenmin, want het copyright geldt slechts 75 jaar. En zij zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen.

Niets duurt eeuwig, alles gaat voorbij. Ik daag de Humo-lezer uit om te zeggen wie Ivor Novello was. Zonder hem te googelen, valsspelers! Wel, ooit was hij als componist, performer én acteur beroemder dan The Beatles. Zie ook de briljante Noel Coward en duizend andere mindere goden uit de nu al vergeelde 20ste eeuw.

Veelbetekenend was deze recente uitspraak van een jongmens aan wie werd verteld dat het er even naar uitzag dat de prille U2 het niet zou maken. De jongen luisterde en vroeg dan in alle onschuld: ‘En, hébben ze het uiteindelijk gemaakt?’ Verbijsterend dat iemand van 18 jaar niet weet wie U2 is. Wees maar zeker dat Bono en co. zich bewust zijn van dat probleem, en dat hun organisatie achter de schermen nijverig werkt om dat voor hen verontrustende gegeven te neutraliseren, zodat ze niet nog tijdens hun leven lijdzaam moeten toezien hoe ze evolueerden van de populairste rockgroep van hun generatie tot een wegdeemsterende jukebox die nog slechts nipt een stadion kan vullen met oude nostalgische fans, zonder een nieuw publiek aan te boren.

Men zegt: ‘De muziek van The Beatles spelen ze over honderd jaar nog altijd.’ Ik betwijfel dat. Paul McCartney moet lijdzaam toezien hoe radiostations zijn muziek nog amper programmeren, op nostalgiezenders na, hoe hij er in de hitparade niet meer aan te pas komt, en hoe zijn eigen kleinkinderen andere idolen dan opa vereren.

Als ik ongelijk krijg en jonge mensen in pakweg het jaar 2307 nog naar The Beatles luisteren, dan schenk ik elke Humo-lezer een krat champagne.