Serge Simonart: ‘Mijn verzonnen toiletavontuur met Prince in Café Jozef werd zwart op wit afgedrukt in bladen als Knack, P-Magazine en Metro’

De meest mythische concerten hebben nooit plaatsgevonden. Heel wat fans pochen dat ze David Gilmour zagen op het San Marcoplein in Venetië, terwijl ook dat concert werd afgelast luttele uren voor het zou beginnen – de lokale maffia had een wankel podium gebouwd.

Onlangs vertelde voor de zoveelste keer iemand me het verhaal van hoe Prince ooit ‘optrad’ in het legendarische volkse Café Jozef op het Astridplein in Antwerpen. En hoe ze Prince tegen het lijf liepen in de Zoo van Antwerpen. Van dat verhaal weet ik héél zeker dat het een leugen is. Ik heb het namelijk zelf verzonnen.

In de jaren 80, toen Prince al een levende legende was, verzon ik voor de lol een artikel waarin ik onze nachtelijke tocht door het stadscentrum van Antwerpen beschreef. Prince en ik lieten ons zogezegd insluiten in de dierentuin en we zongen funky karaoke in Café Jozef, waar normaal alleen de betere Vlaamsche schlager en het plattere repertoire van oude crooners te horen was.

Mijn fictie was surrealistisch: Prince die met een wandelende tak sprak, Prince die als troeteldier een Gremlin (zie de gelijknamige film) op zich droeg, Prince die door de licht racistische wc-madame van Café Jozef werd uitgescholden, Prince die plat Aantwaarps probeerde te praten… Het was allemaal dermate bij de haren getrokken dat ik aannam dat iedereen het zou (h)erkennen als een grap. Het enige geloofwaardige was dat Prince wel degelijk een nachtdier was, en dat hij die week in het Sportpaleis een briljant concert van zijn ‘LoveSexy’-tournee had gegeven.

Sindsdien heb ik via via al honderden keren gehoord dat iemand beweerde: ‘Ik was erbij in Café Jozef!’ Vaak breit de fabulist er nog een zelfverzonnen bonus aan: ‘Hij heeft toen dríé uur gespeeld!’ Of: ‘Ik heb Sheila E daar een tong gedraaid.’

Het relaas van mijn verzonnen toiletavontuur met Prince werd zwart op wit afgedrukt in bladen als Knack, P-Magazine en Metro.

Misschien is dit het enige waar ik echt trots op ben: mijn eigen urban myth. Die ik hierbij doorprik.

PS Ik heb het later aan Prince verteld. Hij vond het grappig.

