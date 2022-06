Serge Simonart: ‘Naar muziek luisteren uit de tijd dat je hem nog overeind kreeg, helpt de potentie’

Saxondale is het hoofdpersonage van de gelijknamige televisieserie van het komische genie Steve Coogan, die eerder ook de halfgod Alan Partridge bedacht. Saxondale is een roadie op rust die met een mengeling van heimwee en frustratie terugdenkt aan zijn glorietijd, toen hij de flightcases mocht versleuren en de stront mocht opkuisen van alle grote acts uit de seventies… Behálve Led Zeppelin, en dat steekt nog steeds.

Onlangs zag ik Van Morrison in het Palladium in Londen, en daar genoot ik van een hele parade van Saxondales. Ze droegen vintage T-shirts van Van’s ‘Moondance’-tournee; T-shirts die, net als hun eigenaars, sinds 1972 niet meer gewassen waren. Ik zag mannen van 80 die zittend op een pluchen stoel luchtgitaar speelden, hun moegetergde, onder druk meegekomen en gelaten voor zich uit starende echtgenote naast hen. En naast haar hun verveelde kind, omdat moeder het had ingefluisterd: ‘Ga mee, doe het voor papa!’

Er was heel wat verloop in de zaal, want na elke vijf nummers dwong hun prostaat de Saxondales tot een toiletstop. Ik zag ook concullega’s van Van, derderangsartiesten die net als Van in 1970 een hitje hadden gescoord maar sindsdien weggedeemsterd waren. Nu hingen ze opzichtig rond in de foyer in de hoop herkend te worden, op hun jas een pin in de vorm van een gitaar die subliminaal roept, smeekt: ‘Vráág mij hiernaar!’

Al die Saxondales vegeteren op het Britse platteland (in sommige dorpjes is het daar nog 1969) en worden pas zichtbaar als ze, in de outro van hun leven, het slotakkoord in zicht, naar de grote stad afzakken. Je kunt potsierlijke extreme fans, die elk jaar verwarder ronddolen in een drastisch veranderend muzikaal landschap, uitlachen of beklagen. Maar wat ik voelde voor die Saxondales was mededogen en liefde. Het was ontroerend hoe zij op pelgrimstocht waren gekomen om nog één keer hun god te eren. Want zolang Van nog leeft, is hun eigen jeugd nog niet morsdood. En naar muziek luisteren uit de tijd dat je hem nog overeind kreeg, helpt de potentie.

Hoop ik voor hen.