Serge Simonart: ‘Ooit was een Belgische artiest die mocht aantreden op Werchter een schaamlapje’

Eén van de levensvragen waarvan alle artiesten wakker liggen, ook en zelfs vooral de grootsten, is de volgende: wat is op een festival bedreigender? Een goeie groep die vóór jou of ná jou speelt? Want als een vermoeide, oudere, ietwat weggedeemsterde, niet in topvorm verkerende superster moet aantreden na een opgepepte bende briljante, ambitieuze en hongerige jonge honden, dan bestaat het gevaar dat het optreden van de headliner een anticlimax wordt. Er zijn heel wat voorbeelden van een festivalwei die leegstroomde na het optreden van de vóórlaatste act.

Maar als de superster wordt gevolgd door een nog iets grotere superster, dan loert het gevaar dat superster één, ook al is hij of zij bijna top of the bill, gezien wordt als slechts een publieksopwarmer. Dat dilemma stelt zich nog scherper als de headliner een buitenlandse superster is die van het podium gevaagd dreigt te worden door een lokale act. In casu Amerikaanse of Britse supersterren die op Werchter of Pukkelpop worden overtroefd door voor hen onbekende Belgische artiesten. Indertijd was Milk Inc. op Werchter controversieel. Ook Regi werd eerst geweerd. Maar wees er maar zeker van dat zelfs internationale supersterren er niet gerust op zijn als ze moeten aantreden ná de Regi’s van deze wereld.

Ooit was een Belgische artiest die mocht aantreden op Werchter een schaamlapje. De lijst van inlandse artiesten die om twaalf uur ’s middags in de brandende zon de wei moesten veroveren, is lang. Het zegt veel over de kwaliteit van de recente lichting talent van eigen bodem dat zij veel vaker en op betere timeslots geprogrammeerd staan. Zie, recent, Tamino en Stromae.

Ik zag al honderd Belgische acts met wisselend succes en diverse gradaties van zenuwen en buikloop op de podia van Werchter en Pukkelpop. Ik vond vooral Arsenal op Werchter briljant, en ik was toen, ook al kende ik hen niet persoonlijk, trots én jaloers. Mijn boodschap aan alle andere Belgische artiesten is dan ook simpel: laat je niet intimideren, ga voluit, de beste artiest die dag wint, níét de levende legende uit Amerika die al 689 jaar toert.

