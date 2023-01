Shakira's wraaksong doet Piqué alleen maar hardop lachen (en ons bleekmiddel in de oren gieten)

Voormalig topvoetballer Gerard Piqué (35) en superster Shakira (45) waren 12 jaar lang een sterrenkoppel, tot ze afgelopen juni uit elkaar gingen. Dat gebeurt in de beste families, maar helaas besloten de twee om in de gênante voetsporen van Kimye te treden, met een wel heel publiekelijk potje moddergooien.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De vechtscheiding van zangeres Shakira en voetballer Gerard Piqué. Waar? Whenever, wherever, maar vooral op social media. Waarom is het opvallend? Beide deelnemers aan dit gênante schouwspel zijn ouder dan 6 jaar.

Naar eigen zeggen heeft Shakira de afgelopen tien jaar haar carrière op de tweede plaats gezet om haar man te steunen, maar nu is ze vastbesloten om terug te keren, with a vengeance. Het extreem cringey nummer ‘Music Session #53’, dat ze samen met de Argentijnse rapper BZRP maakte, is niet alleen gedrenkt in autotune, maar ook van begin tot eind gewijd aan het dissen van haar ex.

‘Ik ben er twee van 22 jaar waard’, zingt ze, in een duidelijke verwijzing naar Clara Chia Marti, de 22-jarige nieuwe vriendin van Piqué, waarmee hij de zangeres naar verluidt bedrogen zou hebben. Maar het kan nóg minder subtiel, zoals in de strofe ‘Ze heeft de naam van een goed persoon. Maar ze is duidelijk (‘Clara-mente’) niet zoals ze klinkt. Ze is net zo'n type als jij.’

De Colombiaanse lijkt zelf zo trots te zijn op het 3,5 minuut durende galgespuw dat ze de meest veelzeggende strofes integraal op al haar social media postte: ‘Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo. Je hebt een Rolex ingeruild voor een Casio. Je gaat snel, vertraag wat. Veel tijd in de sportschool, maar misschien moet je je hersenen ook eens trainen.’

De niet mis te verstane songtekst bereikte uiteraard ook Gerard Piqué zelf, die besloot de high road te laten voor wat het is en prompt een sponsorcontract afsloot met horlogemerk Casio voor zijn gloednieuwe Kings League, een voetbalcompetitie waarin zeven tegen zeven gespeeld wordt. En afgelopen weekend daagde hij vrolijk op bij een voetbalwedstrijd in... een witte Renault Twingo.

Lekker volwassen allemaal, en toen besloten de merken zélf er ook nog een schepje bovenop te doen. Casio reageerde fijntjes op de heisa met de tweet: ‘Een Casio is voor het leven’, waarbij tussen haakjes stond dat ze het daarmee uiteraard enkel over de horloges en rekenmachines van het merk hebben.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) 12 januari 2023

En ook de jongens en meisjes van het marketing-team van Renault hadden er een fijne brainstormsessie op zitten: zij tweetten een foto van de Twingo met het cijfer 22 op de zijkant en de slogan ‘Voor types zoals jij’, afgesloten met de hashtag #claramente.

Het moge duidelijk wezen dat deze vechtscheiding naast een hoop verliezers slechts twee winnaars oplevert, maar dat zijn niet Shakira en Piqué zelf, noch hun beide kinderen. En al zéker niet de muziekliefhebber, die eerder bleekmiddel in de gehoorgangen zal willen gieten na het luisteren van de diss track.

Nee, de enigen die na dit trieste schouwspel ongetwijfeld een paar flesjes champagne zullen kraken, zijn de bazen bij Renault en Casio.