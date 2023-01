Sinéad O’Connor had eigenlijk gewoon gelijk: ‘Ik hoopte al dat deze film mensen kwaad zou maken’

Door al haar zonderlinge capriolen van de laatste jaren (volledige lijst op aanvraag) zou een mens nog vergeten dat Sinéad O’Connor – of hoe ze zich tegenwoordig ook mag noemen – ooit tijdloos fraais als ‘Three Babies’ en ‘Mandinka’ op de luisterende wereld losliet. Een goeie zaak dus dat de documentaire ‘Nothing Compares’, onlangs in première op Film Fest Gent en komende dinsdag op NPO 2, voornamelijk focust op haar beste periode, die waarin ze, mede dankzij de geslaagdste aller Prince-covers, tegen wil en dank tot een wereldster uitgroeide.

KATHRYN FERGUSON (regisseuse) «Ik ben opgegroeid in Belfast, Noord-Ierland, waar mijn vader me in de late jaren 80 tot de muziek van Sinéad O’Connor introduceerde: ik herinner me levendig de talloze keren dat we samen door de regen reden met een cassettetje van ‘The Lion and the Cobra’ in de autoradio. Ten tijde van haar tweede plaat was ik nog altijd maar 8 of 9, maar zelfs toen al betekende haar muziek alles voor mij en voor mijn vriendinnetjes. Sinéad was een heldin voor ons, een icoon, eentje van ons eigen eiland dan nog. Des te wranger vonden we het dat ze, nadat ze in 1992 een foto van de paus had verscheurd in ‘Saturday Night Live’, als een stuk vuil werd behandeld door pers en publiek. Haar uitgesproken meningen, haar muziek, hoe ze eruitzag: alles werd ineens bekritiseerd en belachelijk gemaakt, wat ook míjn mentale welzijn een deuk gaf. Achteraf bekeken zijn toen al de zaadjes geplant voor wat ‘Nothing Compares’ zou worden. Zie het als een poging tot eerherstel.»

HUMO Het unieke aan ‘Nothing Compares’ is dat je het nu 56-jarige onderwerp zélf bereid hebt gevonden om buiten beeld commentaar te leveren.

FERGUSON «Het eerste contact met haar management dateert al van toen ik nog aan de filmschool studeerde en haar muziek wilde gebruiken voor mijn eindwerk. Dat mocht, en haar management was zo gecharmeerd door mijn filmpje dat ze me in 2013 vroegen om Sinéads eerste muziekvideo in vijftien jaar te regisseren, die bij ‘4th and Vine’. Ik had dus al eens met haar gewerkt, wat het natuurlijk een stuk makkelijker maakte om een interview op poten te zetten.»

HUMO De reacties op je film zijn naar verluidt ongewoon fel: er wordt gehuild en soms zelfs geroepen in de zalen.

FERGUSON «We hebben festivalscreenings over de hele wereld gedaan en er zijn altijd drie types toeschouwers komen opdagen: ten eerste de fans, ten tweede de vijftigplussers die Sinéad destijds afschreven en nu nogal schaapachtig en betrapt kijken aan het einde van de film, en ten derde de jonge mensen, vooral meisjes en jonge vrouwen die met gebalde vuisten zitten toe te kijken en hun ogen nauwelijks kunnen geloven. Dat is wat ik gehoopt had: dat mijn film de mensen kwaad zou maken op hoe Sinéad destijds is weggezet. Ze was de heks die verbrand moest worden, terwijl ze achteraf bekeken wel degelijk aan de juiste kant van de geschiedenis stond. Zij was de kanarie in de koolmijn, één van de eerste publieke stemmen die hardop durfden te zeggen dat de katholieke kerk op grote schaal kinderen misbruikte en dat de paus alles toedekte. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen spijt van haar actie in ‘Saturday Night Live’, ook al heeft die haar carrière om zeep geholpen.»

HUMO Hoe gaat het nu met haar?

FERGUSON «Ze heeft natuurlijk het ergste jaar van haar leven achter de rug, met haar zoon die begin 2022 is overleden. Maar binnenkort zou er een nieuwe plaat moeten uitkomen, en van de mensen die ’m al gehoord hebben, heb ik begrepen dat het haar beste tot nu toe is.»

‘Nothing Compares’

NPO 2, dinsdag 10 januari, 22.09

