SJ Hoffman schrijft song voor Canvas-docu ‘Het scheldepeloton’, bekijk de beklijvende clip met Stefaan Degand

Er waren eens vijf vrienden die profwielrenner wilden worden, en toen liep het mis. Vanaf september kunt u op Canvas kijken naar Lieven Van Gils’ docureeks ‘Het scheldepeloton’, die het dramatische verhaal vertelt over de hechte vriendengroep waartoe Wouter Weylandt, Dimitri De Fauw en Iljo Keisse behoorden. Humo brengt u in première het themalied van de reeks ter ore, geschreven en uitgevoerd door SJ Hoffman.

Mocht u het niet weten: SJ Hoffman is het alter ego van Steven Borgerhoff, u mogelijks bekend als eerste helft van uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. De link tussen zijn themalied ‘Falling Down’ en de reeks is dan ook… een boek.

STEVEN BORGERHOFF «De reeks is gebaseerd op het boek ‘De val’ van Matthias M.R. Declercq. Regisseur Hendrik Luyten wist toevallig dat ik een nummer had gemaakt dat ‘Falling Down’ heette. ‘De val’, ‘falling’, zie je. Ik heb toegestemd, op voorwaarde dat ik Johannes Genard van School Is Cool er bij mocht betrekken. Ik vind hem een geweldige songschrijver, en onze stemmen passen goed bij elkaar - ik laag en hij hoog. Nu kan ik Johannes van mijn bucketlist schrappen.»

Bekijk hier de videclip van ‘Falling Down’. Lees verder onder de video:

HUMO Ook van je bucketlist te schrappen: toetsenist Mikey Rowe, de rechterhand van Noel Gallagher. Hoe heb je hem weten strikken voor deze song?

BORGERHOFF «Ik leerde Mikey heel toevallig kennen. Na een show van Noel Gallagher in Club 69 liep ik naar de parking, waar Rowe een sigaret stond te roken. Daar zijn we aan de praat geraakt en hebben we telefoonnummers uitgewisseld. Hij moedigde me aan om muziek te blijven spelen en beloofde mij dat als ik ooit een debuutplaat zou uitbrengen, hij zou afkomen om er mee aan te werken. Hij heeft woord gehouden (debuutplaat ‘Waves Holding Time’ verscheen vorig jaar, red.)! Ook nu is hij weer van de partij.»

SJ Hoffman: 'Als student raakte ik in de ban van Frank Vandenbroucke, ook toen hij niet meer de Vandenbroucke van weleer was' Beeld Charlie De Keersmaecker

HUMO De song werd niet geschreven met de reeks in het achterhoofd. Is het desondanks een goede match geworden?

BORGERHOFF «Ik denk het wel. Er zit een soort van tragiek en grootsheid in de song die goed aansluit bij de reeks. Ook de tekst sluit toevallig heel nauw aan bij het thema van ‘Het scheldepeloton’. Het gaat over het moment waarop je een knop moet omdraaien, om te voorkomen dat je blijft en blijft en blijft vallen.»

HUMO Over dat thema lijkt ook de bijhorende videoclip te gaan, met Stefaan Degand in de hoofdrol. Een akelig accurate cast: Degand verloor in 2017 zijn vrouw, en heeft ook een knop moeten omdraaien.

BORGERHOFF «Ik dacht vooral aan Stefaan omdat we een sobere clip wilden, en hij kan als geen ander héél goed acteren met heel weinig voorhanden. De clip gaat zo traag dat je haast moeite doen om ‘m uit te zitten, maar probeer toch maar vol te houden tot het pakkende einde: Stefaan wrikt zich los van de ballast die hem ervan weerhoudt verder te gaan met zijn leven.»

HUMO Die ballast wordt in de clip gesymboliseerd door levenloze mensenlichamen. Gaat het over achtervolgd worden door de doden? Of concreter: over Dimitri De Fauw, die zichzelf van het leven beroofde na de botsing die een Spaanse renner fataal werd?

BORGERHOFF «Nee, het is abstracter dan dat. Ik benoem de zaken niet graag te gedetailleerd. Iedereen mag er zijn eigen invulling aan geven.»

HUMO Ben je zelf een koersliefhebber?

BORGERHOFF «Ja, ik vind het een prachtige sport. Als student raakte ik in de ban van Frank Vandenbroucke, ook toen hij niet meer de Vandenbroucke van weleer was. Later heb ik hem ook leren kennen: een zeer intrigerende man.»

HUMO Franck Vandenbroucke, Dimitri De Fauw, Wouter Weylandt, ‘Coureur’,... Die wielerwereld is best een deprimerend boeltje.

BORGERHOFF «De sportwereld is tout court een bijzonder boeiende omgeving om verhalen over te vertellen. Maar ‘Het scheldepeloton’ zal niet enkel deprimerend zijn. Er komt veel tegenslag voor in het verhaal, maar ook hoop.»

HUMO Mooi. Wij zijn alvast benieuwd!