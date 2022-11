Slechte service, dure tickets, machtsmisbruik: Live Nation ligt na nieuw Taylor Swift-fiasco zwaar onder vuur

Concertpromotor Live Nation ligt zwaar onder vuur in de VS. De ticketverkoop van Taylor Swift draaide afgelopen week in de soep. En het ministerie van Justitie is een onderzoek gestart naar monopoliepraktijken. Krijgen we straks goedkopere tickets?

Als alle 12 miljoen geïnteresseerden een kaartje hadden kunnen kopen, had de Amerikaanse zangeres Taylor Swift 900 concerten moeten geven van haar nieuwe tour Eras. Onmogelijk, en dus bleven vrijdag heel wat mensen met lege handen achter.

Ticketmaster, het bedrijf dat de ticketverkoop voor zijn rekening nam, kon de enorme drukte op zijn site niet aan. Sommigen stonden urenlang in de digitale wachtrij om dan plots de melding te krijgen dat de verbinding verbroken was, waardoor ze weer achteraan moesten aanschuiven. Swift reageerde not amused: ‘Ik ga voor niemand excuses inroepen. We hebben hen verschillende keren gevraagd of ze in staat waren om dit soort verzoeken te behandelen. En ze hebben ons verzekerd dat ze dat konden.’

Ook Rock Werchter wordt mee georganiseerd door Live Nation. Beeld Alex Vanhee

Het is niet de eerste keer dat Ticketmaster zware kritiek te slikken krijgt. De technische issues doen vooral de vraag rijzen of de infrastructuur nog wel mee is met de tijd. Maar verder zijn er ook de torenhoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat Ticketmaster gemiddeld 30 procent servicekosten aanrekent. Aan de hoge kant, aangezien de tickets automatisch via e-mail verstuurd worden. Op de secundaire markt is het nog erger. Bedrijven als Seatwave of StubHub kopen concerttickets en masse op om ze later aan te bieden aan woekerprijzen van 500 euro tot meer dan 5.000 euro. Helemaal onbetaalbaar voor de gewone fan.

Live Nation, het moederbedrijf van Ticketmaster, heeft zelf een aantal van die bedrijven op de secundaire markt in handen en heeft er belang bij dat tickets via dit kanaal verkocht worden met grotere winstmarges. Live Nation doet zowat alles in de muziekindustrie en is de absolute marktleider als het over liveoptredens gaat. Naast de ticketverkoop is de Amerikaanse multinational actief in het organiseren en promoten van concerten en festivals en het managen en boeken van artiesten.

30.505 concerten en festivals

Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat Live Nation in de eerste negen maanden van dit jaar 30.505 concerten en festivals georganiseerd heeft, goed voor 89 miljoen fans. Via Ticketmaster wist het 386,7 miljoen tickets aan de man te brengen. Twee derde van zijn business doet Live Nation in Noord-Amerika, het is verder actief in meer dan vijftig verschillende landen.

Ook in België heeft Live Nation een stevige voet aan de grond. Het organiseert (mee) Rock Werchter, CORE en Whisper en heeft een stevige voet tussen de deur bij andere grote festivals Pukkelpop en Graspop. Op de website zie je ook dat er voor de volgende twaalf maanden al 305 concerten geprogrammeerd staan van artiesten van wie het vaak ook de manager is.

Om zijn voetafdruk nog wat groter te maken, heeft het bovendien een aantal concertzalen zelf in handen. Zo nam het drie jaar geleden de vennootschap over die het Sportpaleis, de Lotto Arena en Vorst Nationaal exploiteert. CEO Herman Schueremans staat aan het hoofd van Live Nation Belgium, waar hij 4 à 5 miljoen euro per jaar verdient volgens de laatst beschikbare informatie uit 2014.

Klein bier in vergelijking met zijn collega-CEO Michael Rapino, die bij het Amerikaanse moederbedrijf 30 miljoen euro per jaar opstrijkt. Dat kan zelfs oplopen tot 55 miljoen bij goede resultaten. In de eerste negen maanden van dit jaar boekte Live Nation een omzet van meer dan 6 miljard euro. Het leeuwendeel (5 miljard euro) komt uit de concerten, maar de grootste winstmarge zit in de ticketverkoop. Daar levert elke 100 euro ongeveer 39 euro winst op, bij de concerten is dat slechts 7 euro omdat daarbij veel meer kosten komen kijken.

Die enorme concentratie in de concertwereld wekt almaar meer wrevel op, ook in de Amerikaanse politiek. Al in 2010, toen de fusie tussen Live Nation en Ticketmaster goedgekeurd moest worden, had dat heel wat voeten in de aarde en werden de bestuurders in de Amerikaanse Senaat op de rooster gelegd. Ze moesten onder andere beloven dat ze de gegevens van de ticketverkoop van concerten die niet door Live Nation georganiseerd werden niet zouden delen. En ze moesten een aantal kleinere bedrijven afstoten.

Goedkopere tickets?

Maar dat zette weinig zoden aan de dijk. Zo zou Live Nation de afgelopen tien jaar herhaaldelijk misbruik gemaakt hebben van zijn machtspositie: als concurrerende promotoren een concert wilden organiseren in een zaal die eigendom is van Live Nation werden ze haast verplicht om met Ticketmaster in zee te gaan.

Een aantal Amerikaanse parlementsleden heeft de afgelopen dagen zijn bezorgdheid geuit. Onder anderen de progressieve Democrate Alexandria Ocasio-Cortez tweette: ‘Nog maar eens een reminder dat Ticketmaster een monopolie is, de fusie met Live Nation had nooit goedgekeurd mogen worden. Haal ze uit elkaar.’

De Amerikaanse justitie is een onderzoek gestart. Als zou blijken dat Live Nation handelt als een monopolist zou de Amerikaanse overheid kunnen beslissen dat het bedrijf ontbonden moet worden en dat Ticketmaster weer op eigen benen verder moet. De hoop is dat dan een of meerdere concurrenten opstaan, die nu geen toegang krijgen tot de markt. Dat zou de concertgangers – ook in België – ten goede komen, in de vorm van goedkopere tickets en betere diensten.

De markten hebben geen goed oog in de toekomst van Live Nation. In een week tijd verloor het aandeel 10 procent van zijn waarde, sinds begin dit jaar is er al 45 procent afgegaan. Rapino zal dit jaar wellicht kunnen fluiten naar zijn bonus.

(DM)