Punk en post. Metal en hardcore. Met een boodschap of met een beat. Genoeg rock op Rock Werchter, maar niemand die het tot nu toe opnam voor de onversneden, opsmukloze rock-’n-roll. Tot The Slope bestegen werd door Sloper.

De gitaristen van Sloper heten Fabio en Peter en laten zich met plezier tot bijzit degraderen. Achter hen zit namelijk een halve eeuw muziekgeschiedenis zich het snot voor de ogen te drummen. Op links: Mario Goossens, de Animal van Triggerfinger en sinds gisteren trotse bezitter van een vijfsterrenset met Bazart. Op rechts zit zijn en onze held: Cesar Zuiderwijk, zestig jaar lang de motor van Golden Earring.

Meteen naar de kern: ‘Mind Melter' en ‘Pulverise’ zijn foutloos gespeelde songs waarin de roll het heerlijk haalt van de rock, maar niks dat kan tippen aan ‘Radar Love’ of ‘All This Dancin’ Around’. Het akkoordenschema van ‘Struck By Lightning’ herkennen we dan weer van Triggerfingers ‘Is It’ en een stuk wat bluesklappers. Zeker niks slechts, maar ook niks waar we over een jaar nog van spreken.

Maar wat is het hartverwarmend om Goossens en Zuiderwijk bezig te zien. Die laatste is 73, maar zijn brede lach wanneer hij weer eens op Goossens’ cimbalen mept, hebben we dit weekend nog bij geen enkele jonge aspirant-rockgod gezien. Het maakt blij, het bruist en het knettert, als twee lapjes ontbijtspek die net de pan raken. Perfect voor dit moment van de dag, want we hadden nog niet gegeten en met wat ouwejongenskrentenbrood kan dat verdomd smaken.

