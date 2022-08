Ik heb geen woord verstaan van wat Slow Crush’ innemende frontvrouw Isa Halliday zong, zoals het hoort bij shoegaze, maar ik begréép haar wel. Een poging tot vrije vertaling: ‘Vergeet de wei, het bier en het zweet. Vergeet je naam en al de rest. Dwaal en droom, hier mag het.’

Vlaanderen is een volk van schoenenstaarders en toch is shoegaze hier geen belangrijk genre. Als er dan toch eens een band als Slow Crush opstaat, die met hard werken en belachelijk veel toeren uitgroeit tot een begrip in hun niche, mag die op Pukkelpop tegen het middaguur opdraven voor een halfvolle Club. Die kreeg shoegaze zoals die te verwachten en te voorzien is: gitaren die schrijnden als open wonden, de sirene van Halliday als moederkeszalf op het rauwe vel.

Er was een mooi contrast tussen Slow Crush, dat met opener ‘Shallow Breath’ onversaagde toewijding serveerde vanaf het eerste akkoord, en hun publiek, wier enthousiasme net iets meer dan beleefd was. Halverwege de show moest ik plots aan Brutus denken: volstrekt andere band, maar wel met dezelfde grinta, een identieke bekeringsdrang en het verstand om hun loodzware op z’n tijd te verluchten met de hulp van emo en zelfs popmelodieën.

Halverwege de set zette Halliday haar publiek nogal hardhandig met de twee voeten op de plankenvloer om haar merchandising aan te prijzen. Dat had eleganter gekund en dat shirt had ik zo ook wel gekocht, dank u. Verder was Slow Crush - en dat had ik niet verwacht - perfect voor dit moment van de dag. Veertig minuten lang intens, geen seconde ondraaglijk zwaar. De perfecte cursus schoenpuntstaren, voor beginners én gevorderden, gedoceerd door een Belgische band waar we het net wat vaker over mogen hebben.

