Slowdive: ‘Anni-Frid, Agnetha en mijn liefde voor glitters’

‘Everything Is Alive’, de vijfde plaat van de legendarische shoegazeband, verschijnt op 1 september bij Dead Oceans.

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

RACHEL GOSWELL «Naar Jo Beth Young, wier nieuwe single ‘Wolf Song’ geweldig is.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

GOSWELL «Een ‘Top of the Pops’-compilatie, ergens in ’78 of ’79. Ongeveer tegelijk met mijn eerste singletje: ‘Super Trouper’ van ABBA. Ik denk dat ik mijn liefde voor glitters van Anni-Frid en Agnetha heb.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

GOSWELL «‘Blue’ van Joni Mitchell, een tijdloos werkstuk.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

GOSWELL «Op mijn 12de was dat Grace Jones, op mijn 15de werd het Siouxie Sioux. Ik klink nog altijd als geen van beiden, maar zij wáren het wel voor mij.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

GOSWELL «Uitgaan doe ik niet meer. Daarom: ‘Spirit of Eden’ van Talk Talk.»

HUMO Wat is je favoriete zondagochtendmuziek?

GOSWELL «‘Pink Moon’ van Nick Drake.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

GOSWELL «‘River’ van Joni Mitchell.»

HUMO Welke band is er direct verantwoordelijk voor dat je zelf muziek bent beginnen te maken?

GOSWELL «The Smiths, alleen al omdat ik hun naam op één van mijn schoolboeken had gekrabbeld: toen Neil (Halstead, Slowdive-gitarist, red.) dat zag, bleek dat wij in ons kleine dorp als enigen die voorliefde deelden.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

GOSWELL «The Cure in Wembley op hun tournee met ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me’ in 1987.»

HUMO Welke plaat heeft je kijk op muziek ooit veranderd?

GOSWELL «Door ‘Tinderbox’ van Siouxie and the Banshees ben ik in de goth gerold.»

HUMO Welk nummer brengt herinneringen aan een vakantieliefje naar boven?

GOSWELL «Ik heb nooit een vakantielief gehad, maar ‘Wheels’ van Foo Fighters was de soundtrack van mijn zwangerschap: telt dat?»

HUMO Tuurlijk. En wat is het beste festivalanthem?

GOSWELL «‘Everlong’, ook van Foo Fighters.»

HUMO Welke band is op een festival steevast beter dan in een zaal?

GOSWELL «Mogwai. Ik herinner me dat ik ze op Cactusfestival in Brugge zag en bijna stond te huilen.»

HUMO Van welke artiest moet iedereen minstens de best of in huis hebben?

GOSWELL «Van Nick Drake.»

HUMO Welke artiest zou je uit de doden willen opwekken?

GOSWELL «Jim Morrison.»

