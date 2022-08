Slowthai hééft meezingers in zijn repertoire, alleen jammer dat hij ze niet heeft meegezongen

Onthouden uit het optreden van de als Tyron Kaymone Frampton geboren Slowthai? De 27-jarige Brit hééft meezingers in zijn repertoire - grote, knallende, brutaal op de strot mikkende meezingers. Alleen jammer dat hij ze niet heeft meegezongen.

Nee, stel u voor dat Niels Destadsbader tijdens één van zijn optredens een cassette van ‘Skwon meiske’ opzet, zijn opgenomen stem door het Sportpaleis laat galmen, en het publiek, zonder zelf een noot te zingen, aanvuurt met: ‘Awel, kennen jullie geen skwon meiskes? Hoe oud zijn ze? Zég het! Meebrullen! En nu moshen!’ Zó was het dus bij slowthai.

Begrijp me niet verkeerd, het publiek kweet zich prima van hun taak. Moshen is voor slowthai-fans wat slapen is voor ‘De zevende dag’-kijkers. En zoals Mozes de Rode Zee spleet, zo dreef slowthai tijdens ‘Psycho’ een wig tussen de zee van hitsig op en neer springende tentsletjes (m/v/x). Riep de ene kant ‘fuck off’, dan riep de andere kant: ‘Cunt!’ Toegegeven: zou Niels nooit doen - ook al zou dat heel lollig zijn.

Beeld Alex Vanhee

Nog een cunt die off mocht fucken: Skepta had nét op de Main Stage opgetreden, maar verzuimde bij samenwerkingen ‘Inglorious’ en ‘Cancelled’ te komen opdagen. (James Blake, óók later aan de bak, stuurde op gelijkaardige wijze zijn kat.) Zelfs fan Raffy, die op podium Skepta mocht vervangen, had het al snel verkorven. Hij stapte na afloop rustig terug het publiek in, terwijl slowthai ‘m toeschreeuwde: ‘Néé, je moet in het publiek duiken! Dúíken, Raffy!’ Ook dát deed hij dus niet zelf.

Tegen ‘BB’ was het trucje op, de adrenaline gezakt, de erectie slap: de zaal liep leeg als een lekke ballon. ‘Anyone disagrees, put ‘em in a body bag,’ blafte slowthai nog. Rol mij dan maar in een plastieken tentzeil. Zolang je me ver weg begraaft.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: