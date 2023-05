Slowthai voor de rechtbank wegens verkrachting, maar Rock Werchter laat hem op affiche staan

Spoilers! Na datum nu ook al uitslag gelekt van verkiezingen 2024

De geboortekaartjes hebben duidelijk op zich laten wachten: meer dan een jaar na de geboorte is de naam uitgelekt van het kind van Rihanna en A$AP Rocky TTT En wat voor een naam: RZA Mayers, zoals de jongen heet, is vernoemd naar RZA van de Wu-Tang Clan TTT Klinkt als de uitleg die wij elke avond moeten geven als we onze eerstgeborene Ol’ Dirty Bastard gaan ophalen van de crèche TTT Rihanna is zoals u weet intussen alweer zwanger. Nú inzetten of het straks GZA Mayers, Ghostface Killah Mayers of Method Man Mayers wordt TTT

A$AP Rocky’s associé Slowthai loopt dezer dagen wat vreemd door een geval van nauwzittend schoeisel: de Brit zal zich straks voor de rechter moeten verantwoorden voor een vermeend geval van verkrachting TTT De feiten, die stellig ontkend worden door de rapper zelf, dateren van september 2021, maar kwamen vorige week pas aan het licht. Na het nieuws spraken de Britse festivals Reading & Leeds en Glastonbury onmiddellijk hun vertrouwen uit in Slowthai, door hem stante pede van hun affiche te flikkeren TTT Gaat dat zien, al dan niet met een overrijpe tomaat in de broekzak: vooralsnog staat Slowthai wél nog geprogrammeerd op Rock Werchter TTT Staat zo te lezen op de artiestenpagina van Slowthai op de officiële Werchter-website: ‘Slowthai is de chroniqueur van de onderkant van Groot-Brittannië’ TTT Laat dát nu net het probleem zijn TTT

Gevoelsmatig was het al zo, en nu helemaal: het weekend is voorbij TTT The Weeknd heeft bekendgemaakt dat hij zijn artiestennaam ten grave draagt, en voortaan het podium zal bestijgen onder de naam Abel Tesfaye: géén lid van de Wu-Tang Clan, wel de echte naam van The Weeknd TTT Het was dat of The Wrkweek TTT

Weezer had rond de eeuwwisseling de keuze: de boel voor bekeken houden na twee onverslijtbare platen en een comfortabele kantoorbaan zoeken, in de weekends troost puttend uit het de wetenschap dat ze toch maar mooi de eer aan zichzelf hebben gehouden toen het er nog iets toe deed, of de volgende twintig jaar water bij de wijn blijven doen tot ze in aanmerking kwamen voor een vijandige overname door Vittel. Dertien langspelers later weten we welke optie Rivers Cuomo gekozen heeft TTT ‘Misschien hebben we wel te veel muziek uitgebracht,’ liet Rivers daar nu over optekenen in de podcast van Flea. ‘Misschien had Weezer meer impact gehad als we enkel onze beste nummers uitgebracht hadden, maar ja. Achteraf is het altijd makkelijk praten’ TTT En of

TTT Zal daarentegen geen seconde langer blijven dan strikt noodzakelijk: Lil Wayne, die laatst van het podium stapte omdat het publiek volgens hem niet enthousiast genoeg reageerde TTT Moet er ook wel bij gezegd worden: Lil Wayne begon een uur te laat aan zijn concert, en verdween na een halfuurtje alweer om enkele bevriende artiesten van zijn platenlabel de rest van de avond aan elkaar te laten lullen TTT ‘Hier werken we te hard voor,’ klaagde Lil Wayne hilarisch genoeg toen bleek dat daar niemand op zat te wachten, waarop hij onmiddellijk het tegendeel bewees door prompt naar huis te gaan TTT

Paparazzifoto's van Taylor Swift en iemand die Matty Healy moet voorstellen. Beeld Photo News

Gek is dat: de streamingcijfers van The 1975 zijn de voorbije week de hoogte ingeschoten TTT Niet dat ze plots goede muziek zijn beginnen maken, nee: de plots oplaaiende interesse in de muziek van Matty Healy is het resultaat van geruchten dat hij het aangeknoopt zou hebben met Taylor Swift TTT Dat Taylor bereid is om af en toe haar schouders te zetten onder een goed doel, tot daar aan toe, maar dit tart toch alle verbeelding

