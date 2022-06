Snoop Dogg heeft de grootste deal die hij ooit heeft laten glippen onthuld

‘Meneer’ of ‘mevrouw’ geschrapt: fiscus spreekt iedereen voortaan aan met ‘Hey lullo’

Kalush Orchestra, u beter bekend als de Oekraïense winnaar van de laatste Eurosong-editie, heeft hun historische zege nu ook te gelde gemaakt: de groep heeft de glazen trofee die ze meebrachten uit Turijn te koop aangeboden op een online veiling, en heeft daarmee maar liefst 900.000 dollar opgehaald TTT Na hun uitsluiting van dit jaar dreigt het laatste Songfestival daardoor écht wel nadelig uit te draaien voor Rusland, want het aanzienlijke bedrag zal door Kalush Orchestra integraal doorgestort worden aan het Oekraïense leger, dat de poen zal besteden aan splinternieuwe drones TTT Het enige wat nog beroerder is dan sneuvelen aan het front, is weten dat je nakende dood ook een beetje de schuld is van het Eurovisiesongfestival

Trad ondertussen wel met opgeheven hoofd de uitgang tegemoet: Alan White, de 72-jarige veteraan-drummer van Yes en de man achter de ketels op John Lennons tot op heden onsterfelijke ‘Imagine’ en ‘Instant Karma!’ White stierf na een kort ziekbed TTT Altijd sneu, want vooral voor lange mensen is zo’n kort ziekbed een behoorlijk ongemak TTT En zo werd het alweer drummen aan des levens uitgang, want tegelijk verwisselde ook Ronnie Hawkins het tijdelijke voor het eeuwige TTT Als zanger was Hawkins, een Canadees, de stichtende kracht achter The Hawks, die na hun diensten als Hawkins’ begeleidingsgroep de geschiedenis ingingen als The Band, de groep in de rug van Bob Dylan TTT Een groepsnaam kiezen was toen nog een stukje makkelijker dan vandaag

Veel meer valt er intussen niet meer te melden over het bijzonder langgerekte afscheid van Kiss. Alleen dit nog: Gene Simmons beweert nu dat de band stopt ‘uit zelfrespect‘ TTT Even pauze om de lachtranen te deppen, en dan weer verder

Snoop Dogg, rapper-zakenman, met nadruk op dat laatste, heeft in een podcast verteld over de grootste deal die hij ooit heeft laten glippen TTT Het ging om een voorstel van Michael Jordan, meer bepaald: twee miljoen dollar om te komen dj’en op een fuifje. Snoop zei nee TTT ‘Ik had andere dingen te doen, en had andere wachtende klanten die eerst aan de beurt waren,’ aldus Snoop, die tegenwoordig blijkbaar bijklust als kassière TTT En om zijn bewering kracht bij te zetten dat hij het toch écht wel druk-druk-druk heeft tegenwoordig, schrapte Snoop meteen ook zijn hele Europese tour, waaronder zijn concert in het Sportpaleis. Reden: ‘familiale aangelegenheden en projecten voor film en tv’ TTT Nóg een ‘Scary Movie’, dat ontbrak er natuurlijk nog aan

Kate Bush heeft een goede week achter de rug, want schijnbaar uit het niets prijkt haar ‘Running up That Hill’ uit 1985 weer bovenaan in alle hitlijsten. Oorzaak: de rol die het nummer speelt in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie ‘Stranger Things’ TTT Mocht u daarentegen meer een ‘Star Wars’-fan zijn, en bij de nieuwe reeks ‘Obi-Wan Kenobi’ al gedacht hebben ‘Nu overdrijven ze toch een beetje met hun ruimtewezens’: dat was Flea van Red Hot Chili Peppers als de booswicht Vect Nokru, en ja, zo ziet hij er écht uit tegenwoordig

Alle begrippen vallen: The Scorpions, op enkele historische uitzonderingen na Duitslands meest angstaanjagende organisatie, heeft de tekst van hun iconische ‘Wind of Change’ veranderd TTT Het nummer wordt al sinds verschijnen gezien als een lofzang aan Gorbatsjovs perestrojka, maar volgens frontman Klaus Meine hoort zo’n ode aan Rusland vandaag niet meer. De bekende vermelding van het Gorki-park in Moskou heeft Klaus daarom vervangen door ‘Now listen to my heart / It says Ukrainia’ TTT Vergeet die drones, dát komen die Russen al helemaal niet meer te boven