Sofie Winterson: ‘Alleen depressieve muziek’

Nederlandse singer-songwriter, echte naam: Sofie Van Dijck. ‘Southern Skies’ is uit bij Excelsior Recordings.

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

SOFIE WINTERSON «Coco, een project van Maia Friedman, de zangeres van Dirty Projectors.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

WINTERSON «‘Blue’ van Joni Mitchell.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

WINTERSON «Ik hou alleen van depressieve muziek, maar Alvvays of Baxter Dury is toch vrij licht voor een zaterdagavond.»

HUMO Wat is je favoriete zondagochtendmuziek?

WINTERSON «‘Sing Sang Sung’ van Air, ‘Seabird’ van Alessi Brothers en ‘Sunday Morning’ van The Velvet Underground.»

HUMO Van welke song vind je de cover beter?

WINTERSON «‘Sea of Love’ van Phil Phillips door Cat Power.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

WINTERSON «‘Anything’ van Adrianne Lenker.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

WINTERSON «David Byrne in 2018 op Down The Rabbit Hole. Ik verwachtte er niet veel van, maar het werd geweldig.»

HUMO Wie vind je zwaar overschat?

WINTERSON «David Bowie heeft me nooit veel gedaan.»

HUMO Wie vind je zwaar onderschat?

WINTERSON «Judee Sill.»

HUMO Wat is het ultieme roadtripnummer?

WINTERSON «The Beach Boys in de auto: ‘God Only Knows’ terwijl de zon ondergaat.»

HUMO Welk nummer brengt herinneringen aan een vakantieliefje naar boven?

WINTERSON «‘Long Haired Freaky People’ van Fatboy Slim. Ik was 18 en organiseerde met mijn vriendje een festival op een klein verlaten eiland. Die song stond op repeat die nacht, we bleven maar dansen.»