‘­Solar Power’ van Lorde wil een parodie zijn, maar valt te vaak samen met wat geparodieerd wordt

Even recapituleren: eerst was er ‘Pure Heroine’ (overheersende klankkleur volgens de synesthetische ­Lorde: groen), de plaat die van haar de beroemdste zestienjarige ter wereld maakte. Sleutelwoord: ‘tienerverdriet’.

In 2017 draaide het uitbundigere ‘Melodrama’ (paars) om fuiven tot je je ­ellebogen niet meer van je knieën kunt onderscheiden. ­Sleutelwoord: ‘ecstasy’. Op de eerste zong ze nog alles in de wij-vorm (‘Want ik sprak voor een generatie’), hier schakelde ze naar de eerste persoon.

Fast vier jaar forward naar ‘Solar Power’ (goudkleurig): de ik-vorm is gebleven, al is het een vermomde zij-vorm, want Lorde speelt nu een typetje. Uit de naar gekookte worteltjes ruikende newsletter bij de plaat: ‘Mijn persona op ‘Solar Power’ is sexy, wulps en wild, en verslijt sneller minnaars dan schoenen. Ik ben nu al door haar geobsedeerd. Jij straks vast ook.’

Vier veelgestelde vragen:

1. Klopt het dat er op ‘Solar Power’ geen hits staan?

Min of meer. Single ‘Solar Power’ – die méér is dan de veelbesproken knipogen naar ­Primal Scream en ­George ­Michael – is een uitzondering. ‘Solar Power’ is vooral een bewust loom, opvallend introspectief bikiniplaatje.

2. Valt er ook nergens te dansen op ‘Solar Power’?

Dit is Lorde’s akoestische­gitaarplaat. Maar ‘California’ swingt. ‘Secrets from a Girl’ heeft een funky parlando. Op tegelplakker ‘The Man With the Axe’ worden voorzichtigjes nieuwe wegen verkend: een echoënd popnummertje dat niet had misstaan op de laatste ­Lana Del Rey.

3. Zijn er weer rare samples, zoals die tijger op ‘Melodrama’?

Er staan zoemende cicaden op. Véél. Soms geven die het tempo aan, maar ze moeten vooral insinueren dat de plaat in openlucht werd opgenomen – ‘Solar Power’ is een expliciete ode aan natuur, platteland en teensletsen.

4. Is ‘Solar Power’ een geniale parodie op het moderne leven?

Dat wordt gezegd, maar niet vaak. In het luchtige, pseudo­spirituele ‘Mood Ring’ spoort Lorde de dames aan om de zon te groeten, salie op te fikken en kristallen op de juiste plaats te leggen. Het is satire, maar de ­botte soort. ‘­Solar Power’ wil een parodie zijn, maar valt te vaak samen met wat geparodieerd wordt.

Lorde heeft drie soorten fans: enerzijds de diehard-­Lordologen, die weten dat zelfs haar halve mislukkingen beter zijn dan wat de rest van de popwereld produceert. Er is de massa, die alleen aanzwermt als ze een radiohit scoort. En er zijn er die haar volgen omdat ze een popster met de voeten op de grond lijkt. In een recent interview zei ze: ‘Wat mij verrast aan het supersterrendom? Net wanneer je genoeg verdient om alles te kopen wat je wilt, beginnen ze je alles gratis te geven. Doesn’t make any sense.’

In datzelfde Vogue-interview spreekt ze, straight from Nieuw-Zeeland, ‘fresh sheets’ uit als ‘fresh shits’, dus het is op verschillende vlakken een aanrader.

Ik heb graag naar ‘Solar Power’ geluisterd, maar volgens mijn synesthesie is het toch eerder zilver- dan goudkleurig.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: