Courtney Barnett - Different Now

Domweg zeer mooie Chastity Belt-cover. Op 8 september verschijnt ook ‘End of the Day’, de nieuwe langspeler van Barnett.

Illuminine - Eunoia’s Theme

Instrumentaal nummer waarin bezieler Kevin Imbrechts wilde verklanken hoe het is om met autisme te leven. Gok: niet altijd fijn.

Whitney - Kansas

‘You know I’m just another daydreamer / Hanging from a moment’. Goede single met Julien Ehrlichs falset zeer prominent in de hoofdrol.