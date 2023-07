Nation of Language: Too Much, Enough

Hip New Yorks trio frist de new wave van OMD en New Order op. In de videoclip kunt u indiehelden spotten.

Nas: Office Hours

Oldtimer Nas is in goede vorm. ‘Office Hours’ is het hoogtepunt van de nieuwe plaat ‘Magic 2’, ondanks een flauwe bijdrage van 50 Cent.

Mitski: Bug Like an Angel

Mitski kondigt haar nieuwe plaat (uit op 15/9) aan met een ingetogen en mooi drinklied: ‘Sometimes a drink feels like family’.