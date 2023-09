Songs van de week

Mannequin Pussy: ‘I Got Heaven’

Indiepunkers uit Philadelphia en soundalikes van Babes In Toyland. In single ‘I Got Heaven’ is rancune een vorm van naastenliefde.

Tin Fingers: ‘Misstep’

‘Eerbetoon aan de foute keuzes en verkeerd begrepen rituelen van de jeugd’, en een prima eerste single uit ‘Rock Bottom Ballads’ (17/11).

Oneohtrix Point Never: ‘A Barely Lit Path’

De nieuwe van Daniel Lopatin (ook producer van ‘Dawn FM’ van The Weeknd) heet ‘Again’ (uit op 29/9).