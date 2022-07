Een gedachte die in de Klub C mijn hoofd als landingsbaan koos: de vier van SONS hóúden van hun instrument. Pakweg Jens De Ruyte droomt er niet stiekem van om triangel te spelen bij Miles Kane - néén, hij wil de basgitaar bij SONS. En dat geldt ook voor de andere drie: ze hebben het bandje gevormd dat ze wilden vormen. Gooi die vier op een podium, en ze aborteren al hun overige dromen, verlangens en fantasietjes: alleen dáár willen ze zijn.

Twee platen - ‘Family Dinner’ is van 2019, van ‘Sweet Boy’ zijn de geboortekaartjes net klaar - leren dat SONS in roekeloze garagerock doet waar geen vergeten kilo’s aan hangen: ze hebben al het buikspek van hun songs getraind. Je kunt jong en hondsdol klinken, en toch laten horen dat je MC5 kent.

In de Klub C was ‘Succeed’ de beginselverklaring: strak als een jong reetje - het hert, bedoel ik, viespeuken - en opwindend als een eerste kus. En zo ging dat door, briesend en bruisend, een hupse inleiding-zonder-voetnoten tot de roerige rock-’n-roll. ‘Waiting on My Own’ was tomeloos racen op Francorchamps, ‘Naughty’ legde zich ook al zo lekker in het oor, ‘I Need a Gun’ begon aan de leiband, en werd dan in het wild losgelaten - opgelet, jongens, want dat is precies hoe het met mij ooit fout is gegaan.

Ook het nieuwe werk deed pijn waar ik het graag heb. ‘Another Round’ was een rochel in vijftig tinten groen, in ‘Nothing’ zat onder de gitaar de perfecte popsong. En wat betreft ‘Sweet Boy’, het titelnummer van de nieuwe plaat: geen idee of het wáár is, misschien is frontman Robin Borghgraef stiekem wel stichtend lid van een zeehondjesknuppelclub, maar in de Klub C geloofde ik dat hij fundamenteel aardig is - gewoon een kind van het Waasland dat al te geciviliseerde volkeren als een goedmoedige missionaris de gitaar wilt bijbrengen.

‘Ricochet’ en ‘Pixelated Air’, de trotse twee-eenheid waarmee de set afgesloten werd, maakte van de Klub C een overprikkelde clitoris. Warm water kan je niet heruitvinden, glorieuze rock-’n-roll wél.

