‘Het kan geen hotelkamer vernielen, en het kan al helemaal geen tv vanaf de vijfde verdieping in het midden van het zwembad mikken!’ Joe Walsh van de Eagles is niet onder de indruk van artificiële intelligentie TTT Dat liet hij zich ontvallen in de marge van het nieuws dat de Eagles weer op afscheids­tournee gaan, die The Long Goodbye zal heten TTT De Eagles bestaan nog, jazeker TTT Voorlopig toch

Artificiële intelligentie is beter dan helemaal géén intelligentie, of wat te denken van de bizarre trend om voorwerpen naar muzikanten te keilen? TTT Adele heeft haar voorzorgen genomen, liet ze tijdens een show in Las Vegas weten: ‘Probeer het en I’ll fucking kill you!’ TTT Ze haalde daarop een T-shirtkanon tevoorschijn: ‘We zullen eens één en ander in jullie gezicht mikken’ TTT Toffe madam, die Adele TTT Bij Noel Gallagher wilde een mafketel vorige week zelfs een bom gooien TTT De dader was wel zo vriendelijk om dat vooraf aan te kondigen, zodat het optreden in Saratoga Springs kon worden afgeblazen

Het optreden van Machine Gun Kelly was ook uitgebreid geafficheerd, en toch mocht hij in Lissabon ongehinderd de bühne op TTT Daar won hij met zijn bindteksten nog maar eens de Zelfkennis Award, ofte de wisselbeker Georges-Louis Bouchez: ‘‘Emo Girl’ is een heel diepzinnig nummer. En wanneer ik het speel, hoop ik dat jullie allemaal huilen omdat het zo geweldig is’ TTT Huilen, tot daar aan toe TTT Halverwege de song deelde hij mee: ‘Ik heb net geniesd. Ik was vergeten hoe goed het voelde: het was één van mijn beste orgasmes ever’ TTT Klaarkomen op het podium: sinds het nieuws over Till Lindemann worden daar toch de wenkbrauwen bij gefronst

Een leeftijdsverschil in de andere richting: Olivia Rodrigo (20) biechtte op dat niemand minder dan Bruce Springsteen (73) haar ‘grootste celebrity crush’ is

Goed nieuws! De alles onthullende autobiografie van Britney Spears komt er toch, nadat de publicatie vorig jaar was uitgesteld TTT Dat gebeurde naar verluidt omdat advocaten van grote celebrity’s (en eventueel ook Kevin Federline) tussenbeide waren gekomen TTT ‘The Woman in Me’ zou in oktober in de winkel liggen

Beeld Getty Images for GLAAD

Het stukje papier dat na de dood van Aretha Franklin in 2018 onder de zetelkussens werd gevonden, is door een jury in Michigan eindelijk aanvaard als haar wettelijke testament TTT Al jaren was er gekibbel bij de nazaten: er is 80 miljoen dollar mee gemoeid, maar zij ­hielden vol dat het enkel om ‘Respect’ ging TTT Het enige dat de Queen of Soul uiteindelijk nagelaten bleek te hebben: ‘Drie tomaten, een komkommer, een fles melk, een halve kilo gemengd gehakt en een pizza van Dr. Oetker’ TTT Lekker puh!

