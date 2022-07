De garderobe van Peach Tree Rascals schreeuwde L.A. skateshorts, hiphop-petjes, regenboogkleuren, baggy pants, muscle shirts. Ergens tussen een vergeten Vans Warped Tour-bandje, de Chili Peppers en Kevin Federline.

Gek genoeg graaiden hun liedjes heel andere lades leeg. Die van Smash Mouth, The Script en… – wait for it – Justin Bieber. De opgeklopte vrolijkheid die de jolig hossende boys erbij faketen, deed ons verdomd veel zin krijgen om hun tourbus te saboteren.

Op de koop toe straalde er dan nog eens een klotezon over het kwakje mensen dat wellicht in een delirium voor The Slope was komen zwalpen. Zomervibes die dít soort shit willen legitimeren?! Frank Deboosere has a lot to answer for.

Peach Tree Rascals probeerde datgene waar Sugar Ray twintig jaar geleden in slaagde toen die band de metalgitaren verruilde voor white boy-funkpop: gastro-intestinale infecties bewerkstelligen teneinde maximale flatulentie te garanderen. Blijven oefenen jongens! Jullie hebben er talent voor!

Volg al het festivalnieuws via onze Rock Werchter liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: