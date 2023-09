Sparklehorse: ‘Bird Machine’

‘Bird Machine’ is de plaat van Sparklehorse waar fans al op wachten sinds 2010, het jaar dat frontman Mark Linkous overleed. Dé te (her-)ontdekken meesterwerkjes blijven ‘Vivadixiesubmarinetransmissionplot’ (1995), ‘Good Morning Spider’ (1998) en ‘It’s a Wonderful Life’ (2001). Alles klinkt depri én broeierig. Het geluid is dat van oude cassettedecks, Casio-toetsenborden en ruis van de kortegolfradio. Tussen boodschappen op antwoordapparaten en achterstevoren afgespeelde tapes door heeft Linkous het over zwermen kamikazekolibries en een regenmaker met spinnen op de oogleden. Hij wordt wakker in de maag van een paard. Hij vindt zichzelf slapend terug in een uitgebrande kelder met metalen handen.

Driekwart van ‘Bird Machine’ was dertien jaar geleden al klaar. De muziek werd opgenomen in de Electrical Audio-studio van Steve Albini en Linkous’ woonkamer. De tracklist en de lyrics zijn met de hand geschreven. Aan de songs is onder meer geschaafd door Marks broer Matt Linkous.

We tellen drie punksongs: de fuzzy opener ‘It Will Never Stop’, ‘I Fucked It Up’ en ‘Listening to the Higsons’, een song van Robyn Hitchcock over de Engelse punkgroep uit de titel. Al de rest is een zee van melancholie. ‘Kind Ghosts’ klinkt als één groot magnetisch veld en gaat over een huilende vogelverschrikker, wolven die hoog in de dennenbomen hangen en – jawel! – kanonskogelzeilen die onder hun eigen gewicht bezwijken. Het refrein met het vers ‘O, where were you, my kind ghosts, when I needed you?’ is adembenemend.

‘Evening Star Super- charger’ is een droom en een biecht. De trein die Linkous’ benen kapotreed verwijst waarschijnlijk naar een nacht in een Londense hotelkamer in 1995: hij mixte toen valium met alcohol, zakte door zijn benen en bleef 14 uur lang opgevouwen op de grond liggen.

‘O Child’ is een kaduke piano en een akelig antwoordapparaat. ‘Falling Down’ doet aan The Kinks en The Flaming Lips denken – het is niet de enige song over de Amerikaanse Burgeroorlog.

De hoesteksten vermelden ondertussen omnichords, mellotrons, reactors, arpeggiators, optigans, celesta’s, speelgoedpiano’s en Casio’s om mee te leren praten en spellen.

‘Everybody’s Gone to Sleep’, waarin we Jason Lytle van Grandaddy horen, gaat over de gewonde havik die Linkous ooit vond tijdens een motorrit en waar hij al eens over zong. De havik overleefde: Linkous geloofde in overal dwalende, voorbestemmende krachten die ons doen oogsten wat we gezaaid hebben.

In afsluiter ‘Stay’ (‘Stay for the day / It’s gonna get brighter’) moet Mark Linkous even gedacht hebben dat het goed met hem ging. Niet veel later, in 2010, joeg hij een kogel door zijn hart.

