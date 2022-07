‘Special’ van Lizzo: Da’s pas dikke liefde

Dat ze mooier zou zijn met een paar kilootjes ­minder, kreeg Melissa ‘Lizzo’ ­Jefferson een jaar of acht geleden van haar lief te horen. Niet veel later was hij haar ex-lief en haalde zij haar gram met ‘Big Grrrl Small World’, een plaat die de blauwdruk vormde van waar Lizzo vandaag voor staat: zelfliefde en zusterschap, wars van afkeurende blikken. Muzikaal schoof ze op van rap naar pop, en met de hits ‘Truth Hurts’ en ‘­Juice’ klopte ze drie jaar geleden hard op de deur van de mainstream.

Met haar nieuwe plaat ‘Special’ stampt Lizzo vanaf het eerste nummer alle poorten open. ‘I know you see me comin’ ’cause I’m thick’, zingt Lizzo in ‘The Sign’, een anthem waar ik heel snel een drum-’n-bassremix van wil. Voor ‘Grrrls’ leende ze stuff van de Beastie Boys en betaalde ze hen met een dikke interest terug. In die song vraagt ze waar haar ­meiden zijn. ‘Hier!’ knikt mijn bebaarde kin geestdriftig. ‘Break Up Twice’ gaat slim aan de haal met ‘Doo Wop (That Thing)’ van Lauryn Hill.

Ik zal u niet scheef bekijken als u deze plaat na één luisterbeurt weggooit, aangezien Lizzo het soort ongegeneerde poptimisme brengt dat in deze kolommen zelden voorkomt. Haar boodschap is geboetseerd voor de massa, en haar beste tekst­regels schrijft ze voor TikTok. Maar om het met José De Cauwer te zeggen: wie mee is, is méé. Dan gutsen de glitters uit uw oren en flaneert u vingerknippend over de Meir als de Nile Rodgers van de kantoormeute. Zelf begroet ik het fronsende hoofd in de spiegel sinds kort met: ‘Is it your birthday, girl? Cause you looking like a present.’ Een verbetering van de levenskwaliteit, het moet gezegd.

Rolling Stone vergeleek de nieuwe Lizzo met ‘Lemonade’ van Beyoncé. Tussen twee trotse, zwarte vrouwen die loutering vinden, is het verband snel gelegd, maar dat is een heel groot compliment. Daarvoor ging sterproducer Max Martin, de man achter bijna alle pophits tussen Britney Spears en de laatste Måneskin, toch iets te enthousiast met te vijl over ‘2 Be Loved’ en ‘­Special’. In die nummers vat Lizzo wel haar levens­ervaring in snedige zinnen samen en reikt ze qua relevantie naar Queen B: ‘Fame is pretty new, but I’ve been used to people judgin’ me’.

Geen ex-vriend of seksist houdt Lizzo vandaag tegen om het volle pond te geven aan wie haar tot de laatste gram bemint. Wie mee haar onzekerheden omarmt en de vette knipogen apprecieert, zal altijd een schaterende ‘I love you, bitch!’ krijgen. Vreugde is een daad van verzet, leerde ik van Idles, of om het met een recent tv-programma te zeggen: da’s pas dikke liefde.