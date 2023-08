Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: The 1975 komt naar ons land

Wie de passage van The 1975 op de afgelopen editie van Rock Werchter miste of sindsdien elke avond droomt van een licht zwalpende Matt Healy, heeft weer iets om naar uit te kijken. De band heeft een nieuw Belgisch concert aangekondigd: afspraak op 3 maart 2024 in Vorst Nationaal.

Het is nu intussen tien jaar dat de razend ambitieuze Mancunians van The 1975, muzikaal van vele markten thuis, al in het vak zitten en hoe langer dat ze bezig zijn, hoe meer de zalen vollopen. In 2016 ging Vorst Nationaal al eens voor de bijl, hun drie Belgische passages erna waren telkens op de wei van Werchter.

The 1975 staat niet alleen voor poprockhits als ‘Sex’ en ‘Robbers’, de band gaat ook met zijn theatrale liveperformance over de tongen. Frontman Matt Healy durft al eens van een rauwe biefstuk te bijten op het podium, draait zijn fans binnen en poot een spiegel neer op het podium waar hij dan het halve optreden in kijkt. Benieuwd wat het wordt in Vorst.

De ticketverkoop begint op 8 september om 10 uur via livenation.be. Tickets kosten 57,01 euro.

