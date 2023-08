Sprake van een ‘seksueel geladen omgeving’: nog zes personen dienen aanklacht in tegen Lizzo

Nog meer mensen beschuldigen Lizzo van wangedrag, meldt NBC News. De 35-jarige Amerikaanse zangeres werd begin deze maand al door drie voormalige achtergronddanseressen aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. Advocaten van deze danseressen zouden nu ook klachten bekijken van nog ten minste zes andere personen.

Volgens een van de advocaten, Ron Zambrano, hebben de beschuldigingen te maken met een ‘seksueel geladen omgeving’ en het niet betalen van werknemers. De klachten zijn afkomstig van personen die aangeven dat ze met Lizzo hebben getoerd of hebben meegewerkt aan het programma Lizzo’s ‘Watch Out For The Big Grrrls’, waarin vrouwen met elkaar de strijd aangaan in de hoop achtergronddanseres te worden van Lizzo, die het programma presenteert.

‘Sommige van de beweringen die we aan het bekijken zijn, kunnen mogelijk aanleiding zijn voor actie, maar het is nog te vroeg om dat te zeggen’, aldus Zambrano. De advocaten zijn de nieuwe klachten aan het onderzoeken. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse zangeres heeft nog niet gereageerd, meldt NBC News.

De drie voormalige achtergronddansers die Lizzo hebben aangeklaagd, stellen dat de zangeres een van hen dwong om een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook zou Lizzo de dansers hebben onderworpen aan een ‘ondraaglijke’ auditie nadat ze een van hen onterecht had beschuldigd van drinken tijdens het werk. Lizzo ontkent die beschuldigingen.

Lees ook: ‘Arrogant, egoïstisch en onaardig’: Lizzo beschuldigd van (seksuele) intimidatie, zangeres ontkent

(AD)