Stem voor uw favoriete finalist van Humo’s Rock Rally 2022 en maak kans op een rumpakket!

We moeten even afwachten welke afloop het gestommel in Oekraïne kent, maar momenteel hanteren we in de westerse wereld nog steeds het concept democratie. Dat betekent dat u ook voor deze editie van Humo’s Rock Rally wat in de pap te brokken hebt. U bepaalt wie naar huis mag met de publieksprijs en de cheque van 2.500 euro. Stemmen kan nog tot het einde van de finale van Humo’s Rock Rally 2022, die doorgaat op zondag 24 april.

Al die verantwoordelijkheid komt natuurlijk ook met een verloning en dat is een rumpakket van Saint-James. Om kans te maken op dat pakket hoeft u enkel hieronder uw gegevens achter te laten en uw favoriete finalist aan te duiden. Let op: deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar.