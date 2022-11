Stijn Meuris: ‘Ik maak nu minder van mijn kloten op het podium’

Drie decennia na hun finest hour staat Noordkaap weer waar het destijds ook al stond: aan de top van het vaderlandse livegebeuren. Een bescheiden hoeraatje is op zijn plaats: hun in maart van dit jaar op gang getrapte reünietournee, waarmee ze applaus op werkelijk álle banken oogstten, kent begin volgend jaar een – voorlopig eenmalig – vervolg in De Roma.

STIJN MEURIS «Daar waar we oorspronkelijk één keertje in de AB zouden spelen, hebben we uiteindelijk maar liefst veertien concerten gegeven, waarvan drie in de AB. Heel eerlijk: we kenden een wat hectische aanloop, niet alleen als gevolg van corona, maar ook door onze nogal botsende karakters. Tijdens de eerste repetities overheerste ook het ‘mijn God, waar zijn we aan begonnen?’-gevoel: het leek alsof we met een stel ouwe voetballers weer een belangrijke wedstrijd moesten gaan spelen. Maar uiteindelijk is het, om het nog beleefd uit te drukken, on-ge-looflijk goed meegevallen. Dus we dachten: kom, we zetten dit nog eventjes voort. In De Roma – schitterende zaal, natuurlijk – zullen we min of meer dezelfde show brengen als in de AB en als in The Barn op Werchter, een optreden waar ik zeer bijzondere herinneringen aan heb.»

HUMO Vertel?

MEURIS «Een tent waar 22.000 mensen in kunnen, op papier spreekt dat me niet bepaald aan: te groot, te monumentaal, te onpersoonlijk. Maar The Barn heeft voor mij altijd iets speciaals gehad, zeker sinds ik er in 2018 het simpelweg perfecte optreden van David Byrne zag – The Byrne noem ik die tent sindsdien. Toen ik van de zomer zelf op dat podium stond, kon ik alleen maar denken: ‘Oh my God! Ik sta op hetzelfde podium als David Byrne!’ (lacht) En zo goed als hij waren we misschien niet, maar slecht was het evenmin.»

HUMO Wat is het grootste verschil tussen een Noordkaap-concert uit 1992 en eentje uit 2022?

MEURIS «De ongebreidelde sturm-und-drang is wat afgezwakt: vooral ikzelf sta wat minder van mijn kloten te maken op het podium. Maar daardoor zijn we in mijn ogen vreemd genoeg juist krachtiger geworden. Béter, zou ik zelfs durven te beweren. En de nummers zijn er natuurlijk nog altijd: de setlist wérkt.»

HUMO Is er inmiddels al sprake van nieuwe nummers?

MEURIS «Nee. Niet dat de kans onbestaand is: het zou best kunnen dat we volgende week ineens de geest krijgen, en iets nieuws maken. Ik heb alleszins al wat teksten klaarliggen. Maar voor hetzelfde geld doen we daar niks mee.»

HUMO Het gevaar lijkt me reëel dat je de kwaliteit van het oude werk niet meer zult evenaren.

MEURIS «We zijn ons daar zeer bewust van. Wat een rare, paradoxale wetmatigheid is dat toch: hoe groter je expertise en dus je technische kunde, hoe kleiner het effect dat je ermee sorteert. Schrijf maar op: wij gaan dat ene overbodige album níét maken, en ook die ene overbodige single niet.»

Noordkaap speelt op donderdag 20 april in De Roma. Info en tickets: greenhousetalent.com of deroma.be

