Op Synoniemen.net staan maar elf alternatieven voor het woord ‘fantastisch’ - waaronder, for fuck’s sake, ‘mieters’ - maar van het kernachtige ‘Stikstof’ geen spoor. Wat een taalarmoede! Hoog tijd dat de Dikke van Dale, indien om inspiratie verlegen, aanklopt bij de Dikke van Oudheusden.

Moet gezegd: of het nu de twaalfde, de zestiende, dan wel de tweeënvijftigste keer is dat Stikstof aantreedt deze zomer - zie: Couleur Café, Down the Rabbit Hole, Rock Werchter - aan intensiteit wordt nooit ofte nimmer ingeboet. Zelden een niet-metaal zo staalhard zien gaan, vooral in de eerste helft: een flardje ‘Ambras’, een kopstoot ‘Moeras’ (geniale wandeltocht door de hussel van Brussel), totale K.O. bij ‘Gele blokken’. Moet óók gezegd: ná ‘Gele blokken’ begon de Dance Hall ietwat leeg te lopen, als een luchtballon die gevuld is met - nee, nee, gaan we níét naartoe - helium.

Misschien had die milde uittocht iets te maken met de lichte minachting die Stikstof aldoor had getoond voor de soap ‘Thuis’. Had ‘t te maken had met de ontvoering van Hannah? Dat gewraakte auto-ongeluk van Waldek en Kobe? Alleszins blééf Zwangere Guy maar roepen: ‘Familie boven alles!’

Nee, nee: voor de blijvers was Stikstof - (checkt de Van Dale) - fantastisch.

