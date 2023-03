Stomende hits, odes aan zijn hiphophelden en een paar songs for the ladies: dit was Snoop Dogg in het Sportpaleis

Door corona hadden we de ‘I Wanna Thank Me’-tour van Snoop Dogg nog te goed. ‘I Wanna Thank Me’ is de titeltrack van een plaat uit 2019 die Snoop zondagavond in een goed gevuld Antwerps Sportpaleis volledig links liet liggen. Dat vonden wij helemaal niet erg. De show werd een aaneenrijging van stomende eigen hits, bekende tracks waarop hij guest is, odes aan zijn hiphophelden en een paar songs for the ladies. Snoop was in vorm en goed bij stem, en alles passeerde in een rotvaart.

Snoop Dogg is een entertainer/businessman ‘with his mind on his money and his money on his mind’. Hij is 51 jaar oud (en ziet er eerder ouder dan jonger uit), heeft kinderen en kleinkinderen, en trad vorig jaar tijdens de half time van de Super Bowl op naast Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en 50 Cent. Onlangs zei Snoop dat er een nieuwe plaat zou komen met Dr. Dre. De titel? ’Missionary’. Waarom ’Missionary’? ‘Omdat de eerste Doggystyle heette’. Haha! Wij vonden Snoop op z’n best tijdens een imitatie van de mompelrappers van Migos, en ook toen Jimmy Kimmel ‘m vroeg om een documentaire vol te praten over een leguaan die werd achterna gezeten door een nest gladde slangen. De leguaan kon ontsnappen.

Maar ‘t is de bedoeling dat we het hier hebben over die wervelende show in het Sportpaleis. Op een groot scherm neemt The Doggfather backstage een trek van zijn joint: ‘Is y’all motherfuckers ready for me to come out there and rock that shit?’ En welk kledingstuk zal hij eens aantrekken? Dat zwarte of dat blauwe eh… een trainingspak is het alvast niet. Eerder een onesie in de stof van een blauwe bandana? Hij laat het bombastische ‘O Fortuna’ uit Carl Orffs ‘Carmina Burana’ overgaan in opener ‘The Next Episode’, te herkennen aan ‘La-da-da-da-daah’ en ‘It’s the motherfuckin’ D-O-double-G’, onmiddellijk gevolgd door een menigte die zijn naam scandeert precies waar ze die moeten scanderen. Nice! Vibes! Feestje!

Beeld Alex Vanhee

‘Boyz-n-the-Hood’ zit ook voorin: een ode aan wijlen Eazy-E. Op het podium staan een dj, twee ondersteunende rappers voor de accenten, zes schaars geklede paaldanseressen en iemand verkleed als aap. En Snoop zelf, die ‘Nuthin’ but a “G” Thang’, het hoogtepunt van ‘The Chronic’ knap neerzet: ‘One, two, three and to the four / Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door’. Dit was een transitie van de snerpende P-funk van George Clinton naar de chille G-funk van Snoop Dogg. Twee generaties, twee lenige funkmachines, twee hondenliefhebbers ook.

Als Snoop aan de massa vraagt: ‘Does anyone want to get fucked up with the Dogg?’ lijkt iedereen in de zaal ‘Jazeker!’ te roepen. Na ‘Gin and Juice’ begint een lange aaneenrijging van covers en odes: ‘California Gurls’ (z’n duet met Katy Perry), ‘Wiggle’ van Jason Derulo, Akons ‘I Wanna Fuck You’, ‘Signs’ (met Justin Timberland en The Neptunes), ‘All I Do Is Win’ van DJ Khaled, ‘It Was a Good Day’ van Ice Cube, ‘California Love’ van Snoop en 2Pac, ‘Wet’ van David Guetta, ‘Beautiful’ met Pharrell Williams en ‘P.I.M.P.’ van 50 Cent. En aan het eind wint in Antwerpen ‘Jump Around’ van House Of Pain.

Tijdens ‘Sexual Eruption’ schurkt Snoop tegen een paaldanseres aan. Hij schiet ook geld in het publiek. ‘Snoop’s Upside Ya Head’ is goed.

Beeld Alex Vanhee

In de finale wordt in ‘Drop it Like It’s Hot’ het hoge, langgerekte ‘Snooooooo-oop’ door het hele Sportpaleis gezongen. In ‘Who Am I (What’s My Name)?’ wordt chille G-funk weer helemaal ver-P-funkt, en gaat het van ‘Bow wow wow yippie-yo-yippie-yay’ naar ‘Now just throw your hands in the motherfuckin’ air / And wave the motherfuckers like ya just don’t care’. Het gaat vooruit. En de vraag ‘Who Am I (What’s My Name)?’ zou ik hier even willen beantwoorden met Snoop Dawwggy Dawwwwg. We eindigen met hun internationaal volkslied ‘Young, Wild & Free’: niet voor de eerste keer veel lichtjes, sfeer en aangenaam lawaai in de arena.

Goed concert, waarin ook een klein stukje ‘De geschiedenis van de hiphop’ zat verstopt. Snoop coverde ‘La-Di-Da-Di’ van Slick Rick en human beat box Doug E. Fresh: een hommage recht uit het hart, want Snoop hoorde de track voor het eerst in z’n prille tienerjaren. Hij heette toen hij nog gewoon Calvin Cordozar Broadus. In de 1984-versie van Slick Rick & The Get Fresh Crew zit trouwens ook een refreintje met ‘Ricky, Ricky, Ricky, can’t you see? / Sometimes your words just hypnotize me’. Inderdaad, helemaal Biggie’s ‘Hypnotize’, dat Snoop later in de set onder handen zou nemen. Mooi!