Stop making sense en herbeluister hier de vier uur durende radiospecial van Marcel Vanthilt over Talking Heads

De mond loopt over waar het hart van vol is en als Marcel Vanthilt een nummer van Talking Heads hoort, moeten we naar het dichtsbijzijnde bejaardentehuis hollen voor nieuw pak kwijldoekjes. De presentator kreeg van radiozender Willy vier uur cadeau om zijn muzikale voorliefde ten volle te beleven. Het resultaat vind je hieronder in twee delen, want u hebt uiteraard recht op een sanitaire stop en Marcel moet op gepaste tijden even rehydrateren.